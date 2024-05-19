Üreticiler Hamitköy ve Gönyeli çemberinde toplanmaya başladı

Serap ŞAHİN / Devrim DEMİR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, çiğ süt fiyatının belirlenmesi, girdi maliyetlerine indirim yapılması ve ithal et kararının kaldırılması gerekçesiyle aldıkları süresiz eylem kararı bugün başlıyor.

Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatma kararı alan Birlik yetkilileri, geçtiğimiz hafta canlı hayvan fiyatına hayat pahalılığı oranında artış yapılması kararını da üretmişti.

Gazimağusa bölgesinden gelecek üreticiler Hamitköy Çemberinde toplanmaya başladı. Güzelyurt bölgesinden gelecek üreticiler de Gönyeli Çemberinde toplanacak.

Eylemciler önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne giderek bir basın açıklaması yapacaklar ve taleplerini sıralayacaklar. Ardından Başbakanlık önünde, sonra da Meclis önünde toplanılacak.