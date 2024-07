KKTC Atletizm Federasyonu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılım hakkı elde eden elit atlet Buse Savaşkan için Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı düzenledi. Buse Savaşkan ve antrenörü Gennadi Zuiev toplantıya online olarak katıldı. Federasyon Genel Sekreteri Derya Atamer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, Buse’nin annesi Faika Savaşkan ve babası İlhan Savaşkan, Buse Savaşkan ve antrenörü Gennadi Zuiev, olimpiyata uzanan süreci anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buse Savaşkan yaptığı açıklamada “Her zaman başarmak için bazı şeylerden feragat etmek gerek. Kendimle çok gurur duyuyorum. Hayalimle karşı karşıyayım. Küçüklüğümden beri her zaman bir hedefim vardı” ifadelerini kullandı.

Sakallı: Ülkemizde bu tür olayların olabileceğini kanıtlayan biridir Buse

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, “Ülkemizde bu tür olayların olabileceğini kanıtlayan biridir Buse” dedi. Buse’nin genç sporculara örnek bir olaya imza attığını söyleyen Sakallı, “Buse ablalarının onlara açtığı yolla, bir hedef koyarlarsa ona ulaşabileceklerini bilecekler. Ülkemizde çok yetenekli sporcular var. Açtığı yolda sporcularımız artık bu hedefe gidebilecekleri bir yolun olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Süreçte Buse’ye verdikleri büyük destekten dolayı ailesine teşekkür eden Sakallı, “6-7 aydır ailesinden uzakta, hayatı kamplarda geçiyor. Bu sevinci ve mutluluğu paylaşmak için sizlerle bir buluşma ayarladık. Bu sevincimizi halkımızla paylaştığınız için siz basın mensuplarına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Atamer: Olimpiyatların birinci özelliği Buse’yi orada izleyecek olmamız

Basın toplantısının moderatörlüğünü yapan federasyon Genel Sekreteri Derya Atamer ise 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Buse’nin aldığı puanlarla en iyi 32 atlet arasında 27’nci olarak olimpiyatlara katılım hakkı elde ettiğini, Buse’nin şu anda Dünya sıralamasında 29’uncu sırada olduğunu aktardı. “Bu yıl 33’üncüsü yapılacak olimpiyatların birkaç özelliği var ama birinci özelliği Buse’yi orada izleyecek olmamız” diyen Atamer, elit atletin bir yıl boyunca elde ettiği başarıları aktardı.

Atamer Buse’nin ilk olarak 2 Ağustos Cuma günü sabah saat 9.15’te elemlerde yarışacağını, ardından 4 Ağustos Pazar günü saat 18.50’de Buse’yi finalde görme ümidi taşıdıklarını belirtti.

Atamer Buse’nin ailesine, destek veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a teşekkürlerini iletti. İlkokul antrenörleri Metin Fellahoğlu ve Alpay Ayhan'a, Ortaokul ve Lise antrenörü Çilem Esenyel’e, profesyonel spor yaşantısında antrenörü olan Cahit Yüksel’e ve Olimpiyat yolculuğunda ona rehberlik eden antrenörü Gennadi Zuiev’e federasyon adına teşekkür etti.

Atamer ayrıca federasyonumuzun geçmiş dönem başkanları Hasan Çek, Ersin Doğaç, Bilbay Geceyatmaz, Hüseyin Eğitmen ve Halil Samani’ye, psikoloğu Gözde Acaray’a, eczacısı Nilhan Uzun’a, basın mensuplarına İzmir’de şu an tedavi sürecinde yanında olan doktoru Prof. Dr. Metin Ergün’e ve fizyoterapistine federasyon adına teşekkürlerini sundu.

Faika Savaşkan: Biz onunla çok gurur duyarız

Basın toplantısında söz alan Buse Savaşkan’ın annesi Faika Savaşkan, kızlarını daima destekleyen, her zaman arkasında duranlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Buse’nin ilkokuldan beri hep hırslı ve başarılı bir çocuk olduğunu söyleyen Savaşkan, duygu yoğunluğu yaşadığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Buse her zaman hırsla yaşayan bir kızdı. Başarılı olmasını isterdim. Bir de şanslı bir kızdır. Her istediği şeyi muhakkak elde etti. Son olimpiyatları istedi, onu da başardı. Biz onunla çok gurur duyarız.”

İlhan Savaşkan: Düşlerini gerçekleştirdiği için çok mutluyuz

Buse’nin babası İlhan Savaşkan ise sporu çok sevdiğini belirterek başladığı konuşmasında annesinin de ilkokul, ortaokulda yarışmalara katıldığını, Buse için elinden geleni yaparak yarışmalara götürdüğünü aktardı. Buse’nin fiziğinden dolayı bu işleri başaracağına çok inandığını ifade eden Savaşkan, “Sonunda gelmiş olduğu yerde çok gururlandık. Düşlerini gerçekleştirdiği için çok mutluyuz. Buse temiz kalpli bir kızdır, sizlerin vermiş olduğu destekle bu yola geldi” dedi.

Buse Savaşkan: Her zaman Kıbrıs halkını gururlandırmak istedim

En son olimpiyatlar için kampa girmeden önce 2023 yıl aralık ayında basın ile bir araya geldiğini hatırlatan Buse, “Çok mutluyum. Bu yola çıktığımızda olimpiyat hedefimiz her zaman vardı. Çok zorlu bir yolculuktu aslında. Hiçbir şey göründüğü gibi değildi, beni destekleyenler benden çok bunu başarabileceğimizin farkındaydı” dedi. “Hiçbir zaman şunu unutmadım; elimden gelenin en iyisini yaparak Kıbrıs halkını gururlandırmak, onurlandırmak, bana yapılan yatırımın karşılığını vermek. Bunu başardım” diyen Buse, “Tabi ki zor oldu. Portekiz’de 3 aylık bir kamp dönemim oldu. Orada ailemden uzak, soyutlanmış bir şekilde düşündüğüm tek şey başarılı olabilmekti. Ne kadar sıkılsam da fokuslandım. Bunu yaptığım için de başarının geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Küçüklüğümden beri her zaman bir hedefim vardı”

Elde edilen başarının alttan gelen sporculara da örnek olduğunu düşündüğünü söyleyen Buse, “Her zaman başarmak için bazı şeylerden feragat etmek gerek. Kendimle çok gurur duyuyorum. Hayalimle karşı karşıyayım. Küçüklüğümden beri her zaman bir hedefim vardı” şeklinde konuştu.

“Ferhat Sakallı başkanım yola çıktığımızda bana hem abi, hem kardeş, yeri geldi baba görevi bile üstlendi. Moralim bozuk olduğunda motivasyonumu yükseltti. Ona çok teşekkür ederim, iyi ki böyle bir başkanımız var ve bana bu imkanları sundular” diyen Buse, “Derya ablaya çok teşekkür ederim. O da yeri geldi bir anne görevi üstlendi. Her gün annem, babam gibi beni aradı. Ne yedin, ne içtin sordu, yemek yemediğim zaman o da yemedi. Gözde ablaya çok teşekkür ederim. Ferhat Başkan ve Derya ablanın üstlendiği görevi bir abla olarak üstlendi. Bu yolda bana çok yardımcı oldu. Onlar olmasaydı, bu zaferi kutluyor olamayacaktık” dedi. Basın mensuplarına başarılarını Kıbrıs halkına duyurduğu için çok teşekkür eden Buse, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ünal Üstel’e, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü’ye ve hanımına, Ferhat Sakallı ve yönetimine, Psikoloğu Gözde Acaray’a, antrenörü Gennadi Zuiev’e, sponsorları Puam Türkiye ve Hardline Nutrition’a, basına çok teşekkür etti.

Sakatlığının son durumu

Son olarak Türkiye Şampiyonası’nda yaşadığı sakatlıkla ilgili son durumun sorulması üzerine Buse, “Geçen hafta Türkiye Şampiyonası’nda yarış sırasında ufak bir sakatlık geçirdim. Ödemle birlikte az da yırtıklar oluştu. Salı gününden beri tedavim sürüyor. Şu anda her şey iyiye doğru gidiyor. Koltuk değneği ile yürüyorum, dokuların daha rahat toparlanması için. Şu anda her şey yolunda. Umarım olimpiyata kadar toparlanacağım. Belirli bölgesel antrenmanlar yapıyorum. Antrenörüm benim finalde yarışabileceğime emin. Şu anda Türkiye salon rekoru elimde. Türkiye Açık Alan rekoru olan 1.95’i Olimpiyatlarda kırmak istiyorum” dedi.

“En çok ailemi özlerim”

Süreç içerisinde neleri çok özlediği sorusu üzerine Buse, “Ben yıllardır annem ve babamdan uzağım. Bu başarılarımı her zaman onlarla birlikte kutlamak isterim. Bayramlar, doğum günleri, yılbaşı. Hep uzak tek başımayım. Anneden babadan uzak olunca, bir yanınız eksik olabiliyor. Yemek konusunda annemi çok ararım. Elinin lezzetini kendim yapsam da bulamam” cevabını verdi.

Alttan gelen sporculara tavsiyeler

Elde ettiği tecrübe ile alttan gelen sporculara ne gibi tavsiyelerde bulunabilir sorusu üzerine Buse, “Bir şeyi başarmak isterlerse, bazı şeylerden feragat etmek lazım, özellikle aile, sevdikleri ve arkadaşlarından. Çok riskli ama eğer bir başarıya adım atmak isterlerse bunları düşünmeden kendilerine odaklanmaları gerek. O yola çıkacakları zaman kendilerinden emin olmaları gerekir. Bazen psikolojik olarak, bazen fiziksel olarak düşüşler olur, yapamayacakları kaygısına da düşebilirler ama antrenörlerine güvenirlerse, başarı zaten her zaman gelecektir” yanıtını verdi.

“Balkan Şampiyonası’nı unutamam”

Bu sezon en unutamayacağı yarışın Balkan Şampiyonası olduğunu söyleyen Buse, “Orada bu kadar güçlü hissedebileceğimi hiçbir zaman hissedemezdim. Unutulmaz bir yarış oldu. Orada olan ekip ve bu kadar güçlü hissettiğim bir yarış olması. Ben genelde tek başıma yarışırım. Burada ayrı bir durum vardı. Kıbrıslı bir sporcuyu destekleyen bir ekip vardı. 5 kişi herkese bedeldir. O kadar heyecanlıydım ki bunu yarışta odaklanarak bastırmaya çalıştım. O anki mutluluk paha biçilmezdi. Benim için hiç unutulmayacak yarışlardan biri Balkan Şampiyonasıdır” dedi.

“İdolüm Blanka Vlasic”

“Antrenman dışında veya boş kaldığında neler yapmaktan hoşlanır? Örnek aldığı bir sporcu var mı?” sorularına Buse, “Antrenman dışında yapmaktan hoşlandığım birçok şey var. Fakat antrenman yoğunluğundan dolayı sadece yapabileceğim şeyler dizi izlemek, kitap okumak. Dışarı gidip alış veriş yapmak, gezmek, bir kafede kahve içmek, sahile gitmek. Bunları aktivite olarak severim ama antrenmanlardan dolayı yapabileceklerim kısıtlı. 6. sınıftan beri bir idolüm var. Kendisi iki yıl önce sporu bıraktı. Blanka Vlasic, her zaman onu örnek aldım. Teknik olsun, fizik olsun her zaman kendimi ona benzetmişimdir. Çilem hocam bana he zaman Blanka derdi. İdollerimden biridir” cevabını verdi. Buse, beslenme konusunda da altı yıl bir diyetisyenle birlikte çalışmanın tecrübesini kazandığını ve kendisine gayet iyi bakabildiğini, ancak bazen antrenmanlardaki yoğunluktan dolayı da yemek yeme isteğinin olmadığını ifade etti.

“Buraya gelmemin asıl sebebi KKTC Atletizm Federasyonu’nun arkamda durması”

“Türkiye’de maddi veya manevi destek geldi mi?” sorusuna Buse, “Bu yola çıkarken, KKTC Atletizm Federasyonu bana bu imkanı sunmasaydı, bugün Türkiye’de başka bir antrenörle çalışacak, belki de bu hedefe ulaşamayacaktım. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Müsteşarımız, Federasyonumuz bana her zaman inandılar.Türkiye federasyonu şimdi yardımda bulunmaya başladı. Onlara da teşekkür ederim. KKTC Atletizm Federasyonu’nun üzerimde çok fazla emekleri var. Buralara kadar gelmemin asıl sebebi onların benim arkamda olması” yanıtını verdi.

Zuiev: Olimpiyat yolunda ona yardımcı olduğum için çok mutluyum

Basın toplantısında Buse’nin olimpiyatlara gidebilmesinde önemli paya sahip olan Ukraynalı antrenör Gennadi Zuiev de açıklamalarda bulundu. Basın ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Zuiev, “Buse olimpiyatlara katıldığı için çok mutluyum, onu tebrik ederim. Tabi ki çok yetenekli, onunla birlikte çalıştığım için çok mutluyum” açıklamasını yaptı. “Tekniği ile ilgili problemleri tespit ettiğimiz zaman anlayışla karşıladı ve onları düzeltmek için çok çaba harcadı ve başardı” diyen Zuiev, “Olimpiyat yolunda ona yardımcı olduğum için çok mutluyum. Aslında yolculuk burada bitmiyor, yeni başlıyor. Hedef 2028 Olimpiyat Oyunları. Böyle çalışmaya devam ederse, 2028’de çok daha yüksek dereceler atlayacağına eminim” ifadelerini kullandı.

“Bu daha büyük başarıların başlangıcı”

Geçtiğimiz gün yüksek atlamada 2.10 ile yeni bir rekor kırıldı, Buse bir sonraki rekoru neden kırmasın?” diyen Zuiev, “Başarıda federasyona ve yanında olan herkese teşekkür ederim. Tedavisini bir an önce tamamlandıktan sonra olimpiyata kadar beraber çalışmayı ümit ediyorum. Buse bu inançla daha yüksek atlayacağına eminim, böyle çalışmaya devam. Bu bir bitiş çizgisi değil, daha büyük başarıların başlangıcı” açıklamasını yaptı.

“Almanya’daki yarış momentumu hızlandırdı, Madrid’de neler yapabileceğini gördük”

Bir antrenör olarak bu sezonun en unutulmaz yarışı hangisiydi sorusuna Gennadi Zuiev, “Almanya’daki yarışmaydı. O dönem bence kendisine inanmaya başladı. Oradaki başarı bu momentumu hızlandırdı. Bir sonraki önemli olan yarış ise Madrid’de olandı. Biz o yarışta Buse’nin neleri başarıp başaramayacağını gördük” dedi.

Sakallı: Biraz vizyonumuzu geniş tutmalıyız ki önümüz açılsın

Basın toplantısının son bölümünde Federasyon Genel Sekreteri Derya Atamer, Gennadi Zuiev’i olimpiyat sonrasında Kıbrıs’a davet ettiklerini, buradaki çalışma ortamını görmesi ve birlikte çalışmak için teklif yaptıklarını aktardı. Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı da konu ile ilgili olarak şunları söyledi: Zuiev ile ilk başladığımızda bunları görüştük, yetenekli sporcularımız için, Buse için burada konaklayıp çalıştırmasını istedik. Bu imkanları ona sunabileceğimizi anlattık. Değerlendirip, olimpiyat sonrasında bize geri dönüş yapacak. Alttan gelen çok iyi sporcularımız var. Ancak bu şekilde ülkemizin önünü açabiliriz. Biraz vizyonumuzu geniş tutmalıyız ki önümüz açılsın” ifadelerini kullandı.