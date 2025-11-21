“Hayallerimi gerçekleştirdim, amacım sahne ile mutfağı birlikte yürütmek”

Levent ÖZDAĞ

İtalyan ve Kıbrıs usulü sıcak sandviç ve kahve çeşitleri ile hizmet verecek mekan alışılmış lezzetlerin yanında hizmet sunuyor. Cambaz bu yola girerken ailesinin desteğinin büyük olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Annem ve babamın geçmişte 4 yıllık bir meyhane geçmişi vardır. İkisinin de eli lezzetli olduğu için bana da yansıdı…”

İtalyan esintili sandviç mekânı: Üç ekmek, altı farklı içerik

İtalyan sandviç tarzıyla hizmet veren yeni işletme, müşterilerine önce ekmek seçimi yaptırarak kişiselleştirilmiş bir lezzet deneyimi sunuyor. Mekânda üç farklı ekmek kullanılıyor; ardından müşteriler bu ekmeklerin üzerine altı ayrı içerikten birini seçerek sandviçlerini oluşturuyor.

Kıbrıs’a özgü lezzet: “Gibriyagi”

Menünün dikkat çeken ürünlerinden biri de Kıbrıs kültüründe önemli yeri olan “Gibriyagi. Kıbrıs’a özgü bir çörek ekmeğiyle hazırlanan lezzet, hem yerel tat arayanlara hem de yabancı turistlere adanın mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla menüde yer alıyor.

Farklı zevklere göre etli, tavuklu ve etsiz seçenekler

Menüde etli, tavuklu, peynirli-etsiz, somonlu ve domuz etli ürünler olmak üzere geniş bir yelpaze bulunuyor. Alfred, müşterilerin damak zevkine göre seçim yapabilmesi için özel olarak marine edilmiş etli sandviçlerden hafif somon seçeneklerine kadar farklı alternatifler sunuyor.

“Tavuk sevene tavuklu, et sevene özel marine edilmiş etli sandviçlerimiz vardır” diyerek tüm ürünlerin tercihlere göre hazırlandığı vurgulanıyor.

Batman evreninden esinlenen mekân kimliği

“Alfred ismi Batman çizgi romanından esinlendi. Alfred çizgi romanda Batman’in hizmetçisi rolündeki isimdir. Menüdeki ürünler de Batman’deki isimlerdir. Mekanın tasarımcısı Murat Zengin’dir. İsmi bulan ve tasarımı da yapan kendisidir. Yemek ürünlerinin yayında yine kahve çeşitlerimiz de vardır. Daha önceki buradaki işten dolayı kahve tecrübemiz de vardır.”

Ev mutfağından hayallerinin mekanına

Uzun yıllar boyunca evde, aile ve yakın çevre için amatör olarak yemek yapan Eril Cambaz, “Herkes bir gün kendi yerimi açmamı söylerdi” diyor. Aslında bu hayalini emeklilik dönemine saklamayı planlarken, süreç daha erken başlamış ve bir yıllık düşünme, planlama sürecinin ardından mekânı açtı.

Özellikle etli sandviçlerde etin hazırlanma sürecinin ayrı bir özen gerektirdiğini vurguluyor: özel soslarla marine edilen et, sıcak ekmeğin arasında servis ediliyor.

“Hayallerimi gerçekleştirdim, amacım sahne ile mutfağı birlikte yürütmek”

Sahne performanslarına devam edeceğini söyleyen Cambaz, zamanının büyük kısmını ise mutfakta geçirmek istediğini ifade ediyor. “Hayallerimi gerçekleştirdim” derken, ailesinin desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunun altını çiziyor. Anne ve babasının geçmişte dört yıl meyhane işletmiş olduğunu, mutfak lezzetlerinin kendisine de yansıdığını anlatıyor.

Paket servis planı: ‘Sıcak gidemeyecekse göndermem’

Yakın zamanda paket servise başlamayı planladıklarını söyleyen Cambaz, ilk etapta Surlariçi ve Derreboyu bölgelerine hizmet vermeyi düşündüklerini belirtiyor. En büyük hassasiyeti ise ürünün sıcak ulaşması: “Sıcak gönderemeyeceksem hiç göndermem daha iyi” bu nedenle yapısal bir paket sistemi kurarak gelecek ay hayata geçirmeyi hedefliyor.

Tanzimat Sokağı’na inanç: ‘Eski hâline dönecek’

Cambaz, mekânın bulunduğu Tanzimat Sokağı ile ilgili değerlendirmesinde, bölgenin yıllar içinde inişli çıkışlı bir dönem geçirdiğini anlatıyor. İlk açıldıklarında sokakta tek işletme olduklarını, ardından açılıp kapanan yerlerle dengelerin değiştiğini söylüyor. Bazı işletmelerin Zahra Sokağı’na kaydığını hatırlatırken, Tanzimat Sokağı’nın yeniden canlanacağına inandığını da ekliyor.

Belediyenin de kendilerine destek olduğuna değinen Cambaz zaman zaman yolu kapatma veya düzenleme taleplerinde belediyeden yardım aldıklarını dile getiriyor.