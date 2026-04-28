Maliye Bakanı Özdemir Berova, Meclis’te CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali’nin kamu borç stokunun ne kadar olduğuna ilişkin sorusuna, borçların ne zaman ödeneceğini anlatarak yanıt verdi. Berova, İhtiyat Sandığı’na olan borçların 1-2 yıl içinde, Kooperatif Merkez Bankası’na olan borçların ise 1 yıl içinde kapatılacağını iddia etti.

Borçların ödenmesine ilişkin plan yapılması gerektiğini ifade eden Berova, Türkiye’den alınan kredilerin geri ödenmesi için de program açıklanması gerektiğini söyledi. Berova, “Hayalle yaşamak hayali getirir” dedi.