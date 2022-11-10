Hayal etmek de yasak!

Imagine.

Ne demek?

Hayal etmek.

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İki toplumun liderlikleri altında yer alan iki toplumlu eğitim komitesinin altında gerçekleştirilen, eğitim bakanlıkları tarafından da onaylı bir proje.

Ara verildi.

Neden?

“İki devletlilik gözardı edilmiş” dedi Tatar.

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Dedi de, proje 2017’den beri devam ediyor.

Şimdi mi farkedildi!

Doğru; O tarihte iki devletlilik hikâyesi henüz çıkmamıştı.

Eğitim Bakanımız Çavuşoğlu da “bir dernek tarafından yürütülüyor, iki taraftaki kurumların devreye girmediğini” söylüyor ama öyle değil. Dediğim gibi okullar projeye katılım isteklerini eğitim bakanlığından habersiz yapamıyorlar. Zaten projeyle igili Bakanlık, önceden gelişmelerle ilgili bilgilendirilmiş. Yani bizzat kendi kurumu devrede.

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Proje empati kurmayı öğretiyor, ırkçılığı tartıştırıyor, düşüncelerin karşılıklı söylenmesini, dinlenilmesini, karşıt görüşlerin ifade edilmesini, konuşabilmeyi, tanışabilmeyi geliştiriyor.

İki devletlilik yokmuş, kurumlar devrede değilmiş.

Geçersiz mazeretler.

Birileri yine “bunu durdurun” demiş, onlar da gerekçe arıyorlar.

Öğrencilerin, öğretmenlerin karşılıklı olarak hayal etmelerinden, düşünmelerinden, konuşmalarından, empati kurmalarından rahatsız olmuş birileri…

Emirler verilmiş, şimdi o emirler bir kılıfa uydurulmaya çalışılıyor.

Ancak kılıfa sığdırılmaya çalışılan gerekçeler uymuyor, sığmıyor o kılıfa, yırtılıyor.

Gerçi umurlarında değil, onlar emirleri yerine getirdiler ya, sığsa da olur sığmasa da…

Afferimi kaptılar nasıl olsa!

Görev aşkı!

Belediyeler 18’e düşmeden dost idiler oysa…

28’den 18’e düşen belediye sayısı UBP’den belediye başkan adaylığı isteyenleri birbirine düşürdü.

Diğer bölgelerde de oldu aynı şeyler ama UBP, adaylarını açıkladıktan sonra ÜstEL’in de bölgesi ve rant kazancı bol olan Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belelediyesi olacak olan bölgede başkan adayı Ataser olarak açıklanınca şimdiki Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile şimdiki Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ arasına kara kedi girdi.

Oysa önceleri birlikte pozlar veriyorlar, yanyana iki belediyenin işbirliklerini anlatıyor, dayanışmalarını paylaşıyorlardı. Ta ki bölgeden bir aday çıkana kadar.

Mustafa Aktuğ, Aktuğ’dan önceki başkan Fuat Namsoy ve yine UBP içinde aday olmak isteyen diğer isimler bu kez Ataser’in adaylığına karşı cephe oluşturmuş durumdalar.

Tabii UBP’ye karşı da, Üstel’e de… Ancak UBP içinde bu gibi olaylar hep oldu ve sesini yükseltenler bir şekilde tatmin edildiler. Devlet olanakları kullanılarak yapılan bu ses kısmalar, bu olayda da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Hem de çok geç kalmadan. Çünkü bu seçim sürecinde aynı bölgeden aynı parti içinden çok ses çıkması UBP için iyi olmayacaktır. Onun için de acil önlem olanakları yaratılacaktır.

Şimdi karşı çıkanların önü alınmazsa birkaç bağımsız aday daha çıkacaktır aynı seçmenden oy isteyecek olan ancak ilerleyen günlerde de bu aktifasyon bir şekilde pasifize edilebilir.

UBP bunu hep yaptı çünkü.