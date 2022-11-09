Eşit egemen bablomada (2)

“Eşit egemen bablomada” başlıklı dünkü yazımda bazı sorular sordum…

İkisi şöyleydi:

1 - “… KKTC’de çok önemli bir kamu bankasının, bir Türkiye bankasında 400 milyon TL civarında mevduatı bulunduğu ve bu Türkiye bankasının, KKTC’deki devlet bankasına, bu mevduatı dilediği gibi kullanma izni vermediği; TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin de bu konuda hükümetimize sık sık baskı yaptığı, “o parayı çekemezsiniz” dediği doğru bir şey midir yoksa dedikodu mudur?

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2 – Bir belediyemiz geçenlerde 100 milyon TL civarında bir gelir elde etmiş… İskan izinleri meseleleri… Bu belediyemiz, 100 milyon TL civarındaki gelirini değerlendirmek maksadıyla KKTC’deki “yerel” bankalarla görüşmüş… Kaldı ki KKTC egemen ve eşit bir devletse, bankaları “ulusal” olmalıdır ama her nasıl oluyorsa bizler “yerel” demeye devam ediyoruz… Her banka, elbette 100 milyon TL’yi ister değil mi? Peki TC Büyükelçisi bizzat devreye girip bu paranın bir TC bankasına yatırılmasını sağladı mı sağlamadı mı?

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TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden basınla alakalı işlere bakan arkadaş Genel Yayın Yönetmenimiz Cenk Mutluyakalı’yı aradı ve özetle “Serhat İncirli’nin yazdıkları yalandır, Büyükelçimiz iddia ettiklerini yapmadı” dedi…

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Yalan yazmam…

Zaten ilgili belediye başkanı da, Türkiye’deki bir bankada parası bulunan bankanın yöneticileri de, çok sayıda banka yöneticisi de yazdıklarımı iyi biliyor…

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Peki bablomada nedir?

Bablomada, “yorgancı” demektir…

Yıllar önce Baf bölgesinde “yalan söyleme” konusunda efsaneleşmiş bir yorgancı…

Bu yüzden, bazı bölgelerde her yalan söyleyene, uydurana, desteksiz atana “bablomada” diyenler olmuş…

Benim de aklımda doğru kalmış, çünkü dün anlattığım da, dedemin yalan söyleyene “bablomada” diye takılması konusuydu…

-*-*-

Devleti yönetenler desteksiz atıyor…

Ersin Tatar, tam hikaye!

Yaklaşık iki buçuk yıl önce, “Yurt dışında yaşayanların oy kullanabilmeleri için talimat verdim” derken, geçtiğimiz gün Londra gezmesi sırasında, “Yurt dışında yaşayanların oy kullanması taraftarıyım” diyor…

Hani “talimat” nerede?

Demek ki işin içinde bayağı “bablomadalık” söz konusu!

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Neyse, Baflı meşhur bablomada bir gün motosikletiyle kahveye gelmiş…

Gömleğinin sol tarafı, omuz kısmından yırtık…

Kahvedekilerden biri, “Be yorgancı, gömleğinin sol tarafı yırtık, gördün mü?” diye uyarmış…

Yorgancı, yani bablomada, “kooperatifin köşesini dönerken sola doğru motoru hafifi yatırdım, omuzum yere değdi” demiş…

Sola doğru hafifi yatırdı!

İyi ki tam yatırmamış!

-*-*-

Her konuda, Tatar’ın da, hemen her bakanın da yaptığı açıklamalarda benzer “yatırma hikayesi” var!

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Mesela en ağır yalan, garantilerle ilgili olandır!

Tatar, garanti meselesini bilmiyor ve sanıyor ki, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlük hakkı, Kıbrıslı Türklerin varlığının korunması ile alakalıdır!

Ya da doğrudan bablomadalık yapıyor!

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Gayet açıktır ki Türkiye, Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türk istemiyor…

Ayrıca “garantörlük” meselesinin Kıbrıslı Türklerle zerre alakası yok!

Türkiye’nin, Birleşik Krallık ve Yunanistan ile birlikte garanti ettiği, Kıbrıs’ın bölünmezliğidir, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’dir ve Anayasası’dır!

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Haaa bir de Tatar ikide bir diyor ki, “bu ülke ne çektiyse federasyonculardan çekti!”

Rauf Raif Denktaş ve Dr. Derviş Eroğlu’ndan mı bahsediyor?

Onlar da federasyoncu değil miydi?

Haa bir de diyor ki, “Federasyoncuların vizyonu yoktur, onların hedefi bizi Rum’a yama yapmaktır!”…

Allahasın, saçları da boyadın çok yakıştı da lütfen saçmalama!

Yani Tatar, Eroğlu ve Denktaş’ın vizyonsuz olduklarını mı söylüyor?

Eroğlu ve Denktaş demek bizi Rum’a yama yapmak istedi ha!

Vay hainler vay!

O yüzden herhalde Denktaş beyin mezarı atıl bırakıldı!

Erken genel seçim!

UBP darmadağın…

Hemen her bölgede, disiplinini kaybetti…

Partide sıfır disiplin hakim…

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Güzelyurt’ta İlçe Başkanı istifa etti…

Güzelyurt’ta UBP’nin en azından yarı seçmeni, bir bağımsız adayı destekliyor…

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Mağusa’da İlçe Başkanı, Serdarlı – Geçitkale’de partisinin adayına karşı bağımsız adaylığını açıkladı…

Yine Mağusa’da partinin açıkladığı adayın karşısında biri geçen seçim desteklenen öteki kök UBP’li bağımsız adaylar var.

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Girne’de bağımsız adayı destekleme kararı alındı, karşısına bir UBP’li bağımsız aday çıktı…

Alsancak – Lapta’da, Mesarya Belediyesi’nde partinin adaylarının karşısında UBP’li önemli isimler bağımsız adaylık açıkladı…

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Halk, bunların yeteneksizliğini, her belediyeyi batırıyor olmalarını, sadece kişisel çıkar için çabaladıklarını, yerel yönetimde de merkezi yönetimde de biat, itaat ve hamaset ötesine geçemediklerini bence net bir şekilde görmüştür…

Çok iddialı olan bir veya iki adayları var; onlar da bu yüzden kaybetmekle karşı karşıyadır…

Erken genel seçime herkes hazırlıklı olsun!



SAYGIYLA…