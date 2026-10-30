Yerel ve Merkezi Yönetim Güzelyurt Gençliğine Yeterli İmkânı Yaratmadı!

6 Aralık’ta gereken değişim yaşanacak.

Güzelyurt’ta gençlerin kendi bölgelerimde bir gelecek kurabilmesi her geçen gün zorlaşıyor. Barınma sorunu, istihdam olanaklarının yetersizliği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimde yaşanan sıkıntılar, gençlerimizi bölgemizden uzaklaştırıyor.

Oysa Güzelyurt’ta bütün bu zorluklara rağmen çocuklarımız ve gençlerimiz için büyük bir özveriyle çalışan insanlar var.

Basketbola yatırım yapan, spor kulüplerinde çocuklarımızı yetiştiren antrenörlerimiz, Akçay’da muhtarlığın da katkılarıyla jimnastik eğitimini hayata geçirenler, dans ve farklı spor dallarında emek veren eğitmenlerimiz…

Bütün bu çalışmalar, bölgemizde yaşayan insanların kendi inisiyatifleriyle, emekleriyle ve çoğu zaman kendi yarattıkları olanaklarla hayat buluyor.

Çocuklarımızın yarışmalara, şampiyonalara katılabilmesi için sponsor arayan, kaynak yaratmaya çalışan yine bu insanlar ve ailelerimiz. Elbette federasyonların da bu süreçlerde önemli katkıları var.

Ancak bu çabaların büyük ölçüde kişisel girişimlerle ve dayanışmayla sürdürülmesi, yerel ve merkezi yönetimlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Güzelyurt’ta eksik olan, çocuklarımız ve gençlerimiz için emek veren insanlar değil, bu emeği sahiplenen, destekleyen ve geliştiren kamusal politikalardır.

Yıllardır yeterli yatırım yapılmayan, üreticisinin, hayvancısının, gençlerinin ciddi sorunlarla mücadele ettiği Güzelyurt’ta, insanların kendi imkânlarıyla ayakta tutmaya çalıştığı faaliyetlerin kurumsal ve sürdürülebilir desteklerle güçlendirilmesi gerekiyor.

Merkezi yönetimin de Güzelyurt Belediyesi’nin de sorumluluğu, mevcut çabaları desteklemek, yeni olanaklar yaratmak ve çocuklarımızın spor, sanat ve kültürel faaliyetlere eşit biçimde erişmesini sağlamaktır.

Bizim istediğimiz, Güzelyurt’ta insanların kendi yağında kavrulmak zorunda kalmadığı, emeklerinin karşılığını bulduğu, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için başka bölgelere gitmek zorunda kalmadığı bir gelecek.

Az kaldı, 6 Aralık seçimleri ardından gençler hem Güzelyurt’ta belediye başkanlığı özelinde hem de merkezi yönetim bağlamında rahat bir nefes alacak. Değişim yakındır...