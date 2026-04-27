“Hastayım, Türkiye’ye gitmem gerekiyor, TC için bir güvenlik tehdidi değilim”

KTÖS kurucularından, eski Genel Sekreterlerinden yazar Turgut Avşaroğlu, sağlık gerekçesiyle Türkiye’ye gitmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye çağrıda bulundu. Avşaroğlu, geçmişte hazırlandığını ifade ettiği “hainler listesi” üzerinden yaşadığı belirsizliğe dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avşaroğlu, , “Kök hücre tedavisi için acil Türkiye'ye gitmem gerekiyor. Dizlerimde kıkırdak kalmadı. Yürüyemiyorum” ifadelerini kullandı. Yıllar önce hazırlandığını belirttiği listede adının olup olmadığını bilmediğini dile getiren Avşaroğlu, “Ancak sizi temin ederim ki, 80'ini aşmış, yürümekte güçlük çeken yaşlı bir Kıbrıslıtürk olarak, TC için bir güvenlik tehdidi değilim” dedi.

Yaşadığı belirsizlik nedeniyle havaalanında sorun yaşamak istemediğini vurgulayan Avşaroğlu, “Bu yaşta risk alıp havaalanında sürünmek istemiyorum” ifadelerine yer verdi. Büyükelçi Başçeri’ye çağrıda bulunan Avşaroğlu, “Lütfen bir zahmet o listenizi açıklayın ki, kim hain, kim değil Türkiye kapısı kimlere açık, kimlere kapalı herkes bilsin. Çok şey mi istiyoruz?” diye sordu.