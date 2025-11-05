“Hastanedeki kamera kayıtları ve dosya incelenecek”

Sağlık Bakanlığı, 3 Kasım 2025 tarihinde Acil Durum Hastanesi ek binası çocuk acil servisinde 9 yaşındaki C.O.A.’nın yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, olayın ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi’nin ivedilikle bir araştırma yaparak rapor hazırlaması için görevlendirildiğini duyurdu. Hazırlanacak rapor kapsamında taraflardan yazılı ifadelerin alınacağı, kamera kayıtları ve hasta dosyasının detaylı biçimde inceleneceği belirtildi.

Açıklamada, Nalbantoğlu Hastanesi’nde otopsinin tamamlandığı ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için detaylı örneklemelerin Türkiye Cumhuriyeti Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, “Hayatını kaybeden çocuğumuzun ölüm sebebinin bilinmesi kamuoyu vicdanının aydınlatılması için büyük önem taşımaktadır. Detaylı bir şekilde araştırmalar titizlikle yürütülmektedir. Çıkan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, idari araştırma ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin ardından gerekli tüm adımların atılacağını vurgularken, “Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet, tüm ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” açıklamasında bulundu.

Ajoagu’ya otopsi yapıldı

Öte yandan Polis, pazartesi günü Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yaşamını yitiren 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ajoagu’ya bugün otopsi yapıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ajoagu'nun otopsisinde, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alınırken, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.