Haspolat’ta çalışma sebebiyle yol kapatılacak

Hospolat'ta Hala Sultan Camii önündeki yan yol, asfalt çalışması sebebiyle, yarın saat 13.30'dan, 1 Aralık Pazartesi saat 06.00'ya kadar trafiğe kapatılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, KKTC Karayolu Master Plan kapsamında Haspolat bölgesindeki, Cezaevi ve Hala Sultan Cami arasında bulunan yolda, yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında yarın 13.30 ile 1 Aralık Pazartesi saat 06.00 arasında, Hala Sultan Camii önünde yer alan yan yolda üstyapı asfalt çalışmaları yapılacak. Bu güzergâhta bulunan mevcut yol trafiğe kapatılacak ve trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacak.