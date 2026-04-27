Berivan BABAHAN

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Vizyonu ile hayata geçmeye hazırlanan Haspolat Endüstri Ormanı Projesi ilk adımı olan altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

LTB Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, proje ile birlikte hedeflerinin Haspolat’ı dönüştürmek ve bölgenin hak edilen değere ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bekiroğlu, 120 Dönüm arazi içerisinde yer alacak olan ve 12 Bin ağaçtan oluşacak olan endüstri ormanı ile hem çevreye katkı sunacaklarını hem de elde ettikleri ürünler ile belediyenin gelir elde edeceğini vurguladı.

Bekiroğlu ayrıca, eski kanalizasyon hattı borusunun değiştirilme çalışmalarında sona yaklaşıldığını ve önümüzdeki ay içerisinde devreye gireceğini dile getirdi. LTB Peyzaj Mimarı ve Park Bahçeler Şube Sorumlusu Emine Özçınar Karınca, Haspolat’ta yürüttükleri endüstri ormanı çalışmaları ile ilgili, önceliklerinin sürdürülebilir bir orman alanı yaratmak ve bu alanı aynı zamanda halkın kullanımına açık bir rekreasyon alanı haline getirmek olduğunu söyledi. LTB Ziraat Mühendisi İrfan Erişmen ise Kırsal Kalkınma Vizyonu Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde, bölgede atık olan suyun değerlendirilmesi adına suyun pehaş kalitesi, nitrik analizleri ve azot kalitesinin ölçüldüğünü ve Avrupa standartlarında kullanılabilen bir su olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Erişmen ayrıca, ağaçların dikiminin gerçekleştirileceği arazide çalışmaların sona gelindiğini ve dikime hazır olduklarını söyledi.

LTB Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu:

“Haspolat’ta bir dönüşüm başlıyor”

Erdoğan Bekiroğlu, Haspolat Endüstri Ormanı Projesinin LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Planı dahilinde olduğunu ifade etti. Bekiroğlu, projenin hayata geçirilmesinin belediyenin ekonomik gücünü arttırmanın yanı sıra, Haspolat’ı dönüştürmek olduğunu vurguladı. Bölgeye gelen çok sayıda kuşun olduğunu ifade eden Bekiroğlu, gelecek olan vatandaşlar için ayrıca kuş gözlem alanı yaratabilmek adına yürütülen çok yönlü bir çalışma olduğunun altını çizdi. Bekiroğlu, bölgede bulunan 120 dönümlük arazi içerisine 12 Bin ağaç dikilerek baltalık endüstri ormanı elde edeceklerini söyledi. Bekiroğlu, “Bu parçaların ürün olarak ortaya çıkacak en önemli parçası 12 Bin ağaç dikilmesi kısmıydı. Bu vizyonu ortaya çıkarabilmek için bölgeye gerekli birçok yatırım yapıldı. Haspolat bizim için çok kıymetli bir alan, orada atık su arıtılıyor, 30 Bin metre küp kullanılabilecek bir suyumuz var” dedi. Yeni teknoloji ile yapılan yeni arıtma tesisi ile beraber eski arıtma tesisinin alanlarında ciddi bir doğal sulak alan oluştuğunu ifade eden Bekiroğlu, bu nedenle bölgeye çok fazla göçmen kuşun ziyarette bulunduğunu ve bunun bölge için çok kıymetli olduğunu düşünerek ciddi bir yatırımın söz konusu haline geldiğini dile getirdi. Bekiroğlu, “Bu vizyonu ortaya çıkarabilmek için ciddi bir altyapı yatırımına da ihtiyaç doğdu ve ilk olarak şehrin birçok noktasında daha önce yaptığımız ana kanalizasyon hattının yenilenmesi ile başladık ve bunu bitirme aşamasındayız. Orada septik atık sorunumuz vardı ve suyu arıtmak için yeni bir septik arıtma tesisi kurduk. Amacımız atıkları yeni tesisimizde arıtabilmek ve doğal yaşama vermeden önce biyolojik arıtma sistemine dahil etmekti” ifadelerini kullandı. Ayrıca bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak adına bölgede bulunan köprüyü yenilediklerini söyleyen Bekiroğlu, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarının da başlayacağını sözlerine ekledi.

Bekiroğlu, projenin çok fazla aşamadan geçtiğini ifade ederek, “Kalkınma dediğimiz aslında kendine yetebilmedir ve arıtma tesisi ciddi bir elektrik enerjisi sarfiyatına neden oluyor. Bunu da önleyebilmek için 1 megavatlık solar enerji güneş panelleri kurduk” dedi. Bunlarla birlikte dikilecek 12 Bin ağacın bir ürün olacağını söyleyen Bekiroğlu, görsel anlamda bu vizyonu hayata geçirecek önemli adımlardan bir tanesi olduğunu vurguladı. Bekiroğlu ayrıca, “Bizi çok heyecanlandıran bir proje oldu. Ağaçları bir sene önceden hazırlattık ve önümüzdeki hafta ağaçlarımız burada olacak. Ağaçların dikimi ile ilgili bütün teknik çalışmalarımız tamamlandı ve ağaçlar 120 dönümlük alana dikilecek. Başarı endeksine göre projenin temelinde olan ikinci ve üçüncü etap olarak da devam ettirmeyi hedefliyoruz” sözlerine yer verdi. Haspolat’ta aslında bir dönüşümün başladığını belirten Bekiroğlu, amaçlarının sadece 12 Bin ağaç dikmek olmadığını, “Bu alanda yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları, insanların doğa ile buluşabileceği bir alan olarak projelendi. Aşama aşama ilerlediğimiz alanda yıl sonuna doğru görsel anlamda bir ürün almayı hedefliyoruz. Altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlanması ile birlikte ciddi bir sonuç görüyoruz” sözleriyle anlattı.

“Çiftçilerin arıtılan suyu kullanmaları adına bir projeksiyon kurduk”

Bekiroğlu, bu vizyonu gerçekleştirmek adına dört aşama olarak ele aldıkları projenin en önemli kısmı olan septik atık tesisinin tamamlandığını ve faaliyete hazır hale getirildiğini ifade etti. Ayrıca, bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak adına yapıla yeni köprü yapımının tamamlandığını ekleyen Bekiroğlu, asfaltlama çalışmalarının altyapı çalışmalarının ardından başlayacağını söyledi. Bekiroğlu eski kanalizasyon hattı borusunun değiştirilme çalışmalarında sona yaklaşıldığını ve önümüzdeki ay içerisinde devreye gireceğini dile getirdi. Solar panellerin yapımının da yine son aşamada olduğunu, bir ay sonra onun da devreye alınmış olacağını ekledi.

Bunların yanı sıra orada bulunan çiftçilerin arıtılan suyu kullanmaları adına bir projeksiyon kurduklarını dile getiren Bekiroğlu, “Yine projede yer alan pompa istasyonlarının yapımı ile çiftçiye suyu ulaştırıp çiftçilerin üretimini tetikleyecek ve geliştirecek bir çalışmamız daha bulunuyor. Bu projeksiyonun tam anlamı ile hayata geçmesi için iki yıllık bir çalışma hedefliyoruz” dedi. Şu anda yürütülen çalışmaların içerisinde yer alan 12 Bin ağacın dikime hazır hale geldiğini söyleyen Bekiroğlu, önümüzdeki hafta içerisinde ağaçların kendilerine ulaşmasını beklediklerini de ekledi.

Bekiroğlu, Kırsal Kalkınma Vizyonu Projesi ile ilgili, “Hedefimiz ürün elde etmek, orada bulunan 30 Bin metreküp atık suyu arıtarak çiftçilerimizin kullanımına sunmaktı. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda bu su ile ilk olarak soya fasulyesi ürettik ve verimliliği gördükten sonra, ürün elde etmek adına endüstri ormanı projemizi de geliştirdik” ifadelerini kullandı. Bekiroğlu, endüstri ormanı projesi kapsamında dikilecek olan 12 Bin ağacın ülkenin odun ihtiyacını karşılayabilmek ve yakacak ihtiyacını gidermek adına geliştirilen bir proje olduğunu anlattı. Alanda yapılan çalışmalarda toprağın çok verimli olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Bekiroğlu, “Yapılan çalışmalar ile beraber önümüzdeki ay dikilecek olan ağaçlarımızdan iyi ürün almayı hedefliyoruz” dedi.

Bekiroğlu, Haspolat’ta sürekli devam eden altyapı çalışmalarının olduğunu ve bunun uzun zamana yayılan bir süreç olacağının ada altını çizdi. Bu vizyon kapsamında yapılan çalışmalar ile Haspolat’ı dönüştürmeyi hedeflediklerini yineleyen Bekiroğlu, “Bölgeyi hak ettiği değere ulaştırmak için çalışmalara devam edeceğiz. Projenin hayata geçmesi ile birlikte hem belediyemiz oradan bir gelir elde edecek aynı zamanda çiftçilerimiz de ürün elde edebilecek” diye ekledi.

LTB Peyzaj Mimarı, Park Bahçeler Şube Sorumlusu Emine Özçınar Karınca:

“Buradaki amacımız insanları Lefkoşa’nın dışında doğal bir alanla buluşturmak”

Emine Özçınar Karınca, Haspolat’ta yürüttükleri endüstri ormanı çalışmaları ile ilgili, önceliklerinin sürdürülebilir bir orman alanı yaratmak ve bu alanı aynı zamanda halkın kullanımına açık bir rekreasyon alanı haline getirmek olduğunu ifade etti. Peyzaj çalışmaları ile ilgili bilgi veren Özçınar, alanda bulunan mevcut havuzların çevresinde yürüyüş yollarının yer alacağını ve tamamen doğal su geçiren yerel malzemeler ile yapılacağını vurguladı. Özçınar ayrıca, “Orman arazisi dışında bitki düzenlemeleri olacak ve sulak alanlara uygun türlerden seçilecek. Peyzaj düzenlemesi ile birlikte alanda bitki çeşitliliği oluşturmayı planlıyoruz, bu bitki çeşitliliği beraberinde hem floranın hem faunanın gelişmesini sağlayacak. Bu da doğa gözlemcileri için çok güzel olanaklar sağlamış olacak” dedi. Özçınar, oluşturulacak orman arazisi içerisinde yeni tohumlar, yeni polenler ile birlikte birçok yeni kuş türüne de ev sahipliği yapacağını belirterek, ayrıca bölgede devam eden arıcılık faaliyetlerine de büyük anlamda fayda sağlayacağına dikkat çekti. Teknik kısımlarının dışında projenin aslında sosyal bir proje olarak da hayata geçeceğini belirten Özçınar, “Buradaki amacımız hem insanları Lefkoşa’nın dışında doğal bir alanla buluşturmak hem de endüstriyel baltalık ormandan çıkacak ürünlerle yakacak odun ile gelir sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı. Özçınar ayrıca, “En çok dikkat ettiğimiz ve vurgulamak istediğimiz nokta, burada baltalık orman yaratırken kesinlikle ormanın sürdürülebilir olmasıdır ve bu ağaçlar kesinlikle sökülmeyecek, budanan kısımları yakacak olarak kullanılacak” dedi. Birinci etap düzenlemede insanların daha çok doğa yürüyüşü, kuş gözlemi ve fotoğraf çekimi gibi doğal rekreasyon alanlarından faydalanabileceğini ekleyen Özçınar, ayrıca bu bölgenin bir kuş gözlem merkezi olduğu için de sessiz faaliyetlerin yer alacağı bir alan olacağına dikkat çekti.

Özçınar, Mayıs ayı sonuna kadar dikilmesi hedeflenen 12 Bin ağaç için yapılan ön çalışmaların içerisinde, Akdeniz Bölgesinde önceden uygulanmış olan endüstriyel baltalık ormanlar araştırmaları yapıldığını ve iklimimize en uygun türlerin uzmanlar ile görüşülerek seçildiğini söyledi. “Ülkenin kuraklığı da göz önünde bulundurularak ağaç seçimleri yapıldı” diyen Özçınar, aynı zamanda bu ağaçların 5 yıl içerisinde verim vereceği kaynakların olduğunu ve 7 yıl içerisinde verim alabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Özçınar ayrıca, “Ağaçların 1 ay içerisinde dikilmesi, birinci etap peyzaj çalışmalarının ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Buradaki gelişime göre de diğer etaplara geçilecektir. Tüm bu çalışmalar neticesinde amacımız oradaki orman ile beraber hem bölgedeki hava hem de bölgenin doğa kalitesini yükseltmektir. Bölgedeki şikayetlerin içerisinde yer alan kokuyu gidermek ve sineklerle ilgili mücadeleci bitki türleri kullanılması ile mevcut durumdan çok daha iyi duruma getirilerek iyileştirme sağlanacaktır” diye ekledi.

LTB Park Bahçeler Şubesi Ziraat Mühendisi İrfan Erişmen:

“Arazi ağaç dikimine hazır hale getirildi”

İrfan Erişmen, Kırsal Kalkınma Vizyonu Projesi kapsamında dikilecek olan 12 Bin ağaç için 120 dönüm arazi içerisinde toprak analizleri yapıldığını ifade etti. Erişmen, analiz çalışmalarının tamamlanmasının ardından altyapı çalışmaları hızlandığını vurguladı. Uygunluk oranları hesaplanmasının ardından arazinin sürülme işlemlerine başlandığını dile getiren Erişmen, “Bu yıl yağan yağmur nedeniyle toprağı ıslah etmek için sürme işlemi birkaç kez tekrarlandı. Son yapılan keşif ile birlikte arazi ağaç dikimine hazır hale getirildi” sözlerine yer verdi. Haspolat bölgesinde toplanan atık su ile ilgili yürüttükleri analiz çalışmalarına değinen Erişmen, “Suyun kalitesi ile ilgili yürütülen çalışmalarda suyun pehaş kalitesi, nitrik analizleri ve azot kalitesi ölçüldü ve Avrupa standartlarında kullanılabilen bir su olduğu tespit edildi” sözlerine yer verdi. Erişmen, atık su miktarının ciddi bir oranda olduğunu belirterek bu suyu değerlendirmek adına bu çalışmayı yürüttüklerinin altını çizdi. Erişmen, “30 Bin metreküp miktarında olan bu suyu en verimli şekilde topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Otomatik sulama sistemi ile ilgili altyapı çalışmalarını tamamladık” dedi. Sessiz bir rekreasyon alanı kurmayı amaçladıklarını söyleyen Erişmen, doğayı korumak adına gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam edeceklerini de vurguladı. Erişmen ayrıca, “Bu süreç ağaçlar dikildikten sonra da devam edecek ve arazi sürekli olarak kontrol altında olacak. Kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek ve hiçbir zahiyat verilmeden ilerletmeyi amaçlıyoruz” diye ekledi.