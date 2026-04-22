Haspolat'ta bazı bölgeler Cuma günü iki saat elektriksiz kalacak
KIB-TEK, Haspolat'ta bazı bölgeler Cuma günü iki saat elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
A+A-
Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na Cuma günü, iki saat elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, 09.00-11.00 saatleri arasında yapılacak kesinti, İpekay Tic. LTD’e ait Minareliköy’deki ofise ve ambar binasına akım temini projesi kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu haber toplam 152 defa okunmuştur
Etiketler : haspolat, Kıb-Tek, elektrik kesintisi