Hasan Kılıç: Şiddetin karşısında yer almaya devam edeceğiz

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili bir bildiri yayımladı. Tüm DAÜ ailesine ve halkımıza, kadınların yaşam hakkını ve onurunu korumayı bir insanlık görevi olarak benimsemeleri çağrısında bulunan Prof. Dr. Kılıç, söz konusu bildiride şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuzu bir kez daha kararlılıkla vurgulamak istiyoruz. Günümüzde kadına yönelik şiddet insanlığın en önemli sorunlarından biridir. Dünya genelinde milyonlarca kadının fiziksel, psikolojik, ekonomik vb. şiddetin çeşitli biçimleriyle karşı karşıya kaldığı gerçeği, bu mücadelenin ne denli hayati olduğunu göstermektedir. Kadına yönelik şiddet, sadece bireysel bir suç değil; toplumsal barışı, adaleti ve insan haklarını tehdit eden ciddi bir insanlık sorunudur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artıran eğitim ve araştırmaları desteklemeyi, öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini önceleyen politikaları uygulamayı, şiddetle mücadelede kurum içi ve kurum dışı iş birliğini güçlendirmeyi, kadınların yaşamın her alanında özgür, eşit ve güçlü bireyler olarak var olabilmeleri için çalışmayı kesintisiz bir şekilde sürdürmektedir.

Bizler biliyoruz ki, eğitim kurumları sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda daha adil ve daha eşitlikçi bir toplumun inşasında öncü rol üstlenen yapılardır. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, şiddetin normalleşmesine, görmezden gelinmesine ya da meşrulaştırılmasına izin veren her türlü tutuma karşı duruyoruz.

Tüm DAÜ ailesine ve halkımıza, kadınların yaşam hakkını ve onurunu korumayı bir insanlık görevi olarak benimsemeleri çağrısında bulunuyorum. Bugün olduğu gibi yarın da, şiddetin karşısında, dayanışmanın ve eşitliğin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, şiddet nedeniyle yaşamını yitiren tüm kadınları saygıyla anıyor; şiddete karşı cesaretle mücadele eden herkese minnetlerimi sunuyorum.”