Hasan Çakmak Komrat Üniversitesi Rektörü Zahariya’ya kitabını takdim etti

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi yazar Hasan Çakmak Gagavuzya’da Komkrat Devlet Üniversitesi Rektörü ve milletvekili Sergey Zahariya’yı ziyaret etti.

Yazar Hasan Çakmak Gagavuzya’nın başkenti Komrat’ta bulunan üniversite hakkında bilgiler aldıktan sonra Rektör ve milletvekili Sergey Zahariya’ya imzaladığı kitabını takdim etti.

Kitap takdimi sonrasında yazar Hasan Çakmak Komrat Devlet Üniversitesi’nde yapmak istediği kültür sanat çalışmaları hakkında Rektör Sergey Zahariya’yı bilgilendirdi.

Gerçekleştirilen uzun soluklu ve verim toplantının ardından Komrat Devlet Üniversitesi kampüse ziyaret edildi.

Devlet Televizyonu’na konuk

Komrat Devlet Üniversitesi’nde sonrasında Gagavuz Devlet Televizyonu’nda yayınlanan sabah kuşağına konuk olan Hasan Çakmak yazdığı kitapları ve neden Gagavuzya’da olduğunu anlattı.

Swetlana Dimitroglu’nun sunuculuğunu yaptığı İyi Günler isimli programda Kıbrıs ve Gagavuz kültürünün benzer kültürler olduğunu gösteren örnekleri seyirci ile paylaştı.

İyi Günler programı sonrası Ana Haber bülteni için Hasan Çakmak’la söyleşi gerçekleştirildi.

Özel Televizyonu’na konuk

Gagavuz Devlet Radyo ve Televizyonu ziyareti sonrasında yazar Hasan Çakmak, Laf isimli özel televiyon kanalına konuk oldu.

Alla Büük’ün hazırlayıp sunduğu programda Hasan Çakmak kültür sanatla ilgili dünyanın çeşitli yerlerinde sürdürdüğü çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Hasan Çakmak yazmış olduğu kitapları ve Türkiyeli bir yazarın kendisi ile ilgili yazmış olduğu “Türk Edebiyatında Prof.Hasan Çakmak” isimli çalışmayı anlattı.

Hasan Çakmak Komrat Devlet Üniversitesi ve televizyon kanalları öncesinde Kültür Bakanı Marina Semönova ve Ekonomi ve Turizm Bakanı Larisa Çerven ile görüşmüştü.