Harmancı: “Alanın tüm sorumluluğunu almaya hazırız”

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, millet bahçesi olarak bilinen ve kent parkı niteliğindeki alanın sorumluluğunu devralmak için yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, “Millet bahçesi olarak bilinen ve kullanan herkesin beğendiği bu müthiş yeşil alanı ve kent parkı niteliğindeki bölgeyi devralarak tüm sorumluluğunu üstlenmek için bugüne kadar yaptığımız tüm girişimler maalesef sonuçsuz kalmıştır.” dedi.

Alanın sorumluluğunun belediyeye devredilmemesi nedeniyle hukuki engeller bulunduğunu belirten Harmancı, “Alanın sorumluluğu bize devredilmediği için, içeriye girip kamusal faaliyet yürütmemiz hukuki açıdan sıkıntılı sonuçlar doğurma potansiyeli taşımaktadır. Yaşanabilecek herhangi bir tehlike veya sorunda, belediye olarak yasal sorumluluk üstlenmeden müdahale etmemiz de mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Harmancı, “Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki; yapılarıyla birlikte alanın tüm sorumluluğunu almaya hazır olduğumuzu belirtiriz.” diyerek çağrısını yineledi.