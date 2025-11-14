CTP Milletvekili ve Sağlık eski Bakanı Filiz Besim, UBP-DP-YDP Hükümeti yetkililerinin daha önce Güzelyurt Hastanesi'nin 15 Kasım'da açılacağını söylediklerini hatırlatarak, "Hani Güzelyurt Hastanesi 15 Kasım’da açılacaktı?" diye sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Besim, "Halkın sağlığıyla ilgili verilen sözler tutulmuyorsa, yönetim artık ülkenin ihtiyaçlarına cevap veremiyor demektir" dedi, erken seçim çağrısı yaptı.

Besim'in paylaşımı şöyle:

"Hani Güzelyurt Hastanesi 15 Kasım’da açılacaktı?!

Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bir kurdele töreninde Güzelyurt Hastanesi’nin 15 Kasım’da açılacağını duyurmuşlardı. Hem de sadece poliklinik hizmetleriyle, yani yataklı servis bile olmadan…

Ama onu bile yapamadılar.

Halkın sağlığıyla ilgili verilen sözler tutulmuyorsa, yönetim artık ülkenin ihtiyaçlarına cevap veremiyor demektir.

Erken seçim kaçınılmazdır."