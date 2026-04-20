“Hamlet Olmak” adlı oyunu YDÜ’de sahnelenecek

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun hazırladığı "Hamlet Olmak" adlı tek perdelik tiyatro oyunu, çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak.
William Shakespeare’in “Hamlet” oyunundan uyarlanan tiyatro oyunu, saat 20.00’de Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Giriş, halka açık ve ücretsiz olacak.
Açıklamada ayrıca, salona yedi yaş altındaki çocukların kabul edilmeyeceği uyarısı yapıldı.
