"Halkın denize ulaşımı kısıtlanamaz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Palm Beach Plajı’nın özel bir işletmeye devredilerek halkın denize erişiminin engellenmesine tepki gösterdi.

CTP Mağusa İlçesi’nden yapılan açıklamada, UBP-DP-YDP Hükümeti eliyle plajın özel bir işletmeye verilmesinin, Anayasa ile güvence altına alınan halkın denize ücretsiz ve engelsiz erişim hakkını riske atacağı belirtildi.

Açıklamada, denize erişim noktalarının sınırlı olduğu Mağusa’da Palm Beach Plajı’nın halk için büyük önem taşıdığı vurgulandı. “Palm Beach Plajı kamuya ait bir kıyı şerididir. Bu alan üzerinde yapılacak her türlü düzenleme kamu yararı ve halkın ücretsiz kullanım hakkı temelinde yürütülmelidir” denildi.

CTP, plajla ilgili atılacak her adımın çevresel koruma ve sürdürülebilir kullanım ilkeleri çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirterek, ölçüsüz yapılaşma ve kıyı tüketimine karşı önlemler alınması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, “Plajla ilgili kararlar şeffaf bir şekilde, halkın bilgisi ve onayı dahilinde alınmalıdır. Halkın denize ücretsiz erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi bizim için vazgeçilmezdir” ifadeleri yer aldı.

CTP Mağusa İlçesi, kamu yararını, çevreyi ve halkın denizle bağını korumak için sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceklerini ve bu konuda demokratik mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.