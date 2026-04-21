“Halk sokakta, CTP Meclis’te birlikte mücadele etti ve sürecin yönü değişti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs Genç TV’de Meltem Sonay’ın konuğu oldu. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişi, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına ilişkin yasa tasarısı sürecinde CTP’nin Meclis’teki varlığının önemine dikkat çekerek “Halk sokakta, CTP Meclis’te mücadele ederek sürecin yönü değişti” dedi. Ayrıca Kişi, CTP’nin Haziran ayında lansman düzenleyeceğini belirterek “Haziran ayında yapacağımız lansmanla birlikte iktidar planımızı kamuoyuna sunacağız” dedi.

“Bu ülke kötü yönetiliyor, toplum güvenini kaybetti”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, yaşanan ekonomik ve toplumsal krizin temelinde kötü yönetim olduğunu vurgulayarak “Bu ülke kötü yönetiliyor. Mali politikalar bizi göz göre göre bugüne getirdi” dedi. Hayat pahalılığına ilişkin düzenlemeler sürecinde hükümetin diyalogdan uzak bir yaklaşım sergilediğini belirten Kişi, “Kimseyle istişare edilmeden atılan adımlar toplumsal gerilimi büyüttü” ifadelerini kullandı. Toplumda ciddi bir güven kaybı yaşandığını ifade eden Kişi, yaşananların yalnızca ekonomik bir mesele olmadığını vurguladı. “Bu mesele hayat pahalılığıyla sınırlı değildir. Toplumda büyük bir öfke birikti” diyen Kişi, bu tepkinin doğal bir reaksiyon olduğunun altını çizdi. Meclis önünde yaşanan eylemlere de değinen Kişi, “Bu tepki doğrudan yaşanan güvensizlikten kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

“CTP, hem Meclis’te hem de sokakta halkla beraber mücadele verdi”

CTP’nin süreç boyunca Meclis’teki varlığının önemine dikkat çeken Kişi, partinin hem Meclis’te hem de sokakta halkla beraber mücadele verdiğini söyledi. “CTP o gün Meclis’te olmasaydı, yasa 60 saniyede geçerdi. Halk sokakta, CTP Meclis’te mücadele ederek sürecin yönü değişti” diyen Kişi, yürütülen mücadelenin toplumsal muhalefetin ortaya çıkmasında etkili olduğunu belirtti. Meclis’ten çekilmenin bir seçenek olmadığını ifade eden Kişi, “Parlamenter sistemde mücadele alanı Meclis’tir ve biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

“CTP, gerçekçi ve uygulanabilir bir programla iktidara hazırlanıyor”

CTP’nin iktidar hazırlıklarına da değinen Kişi, kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek “Hayal satan değil, gerçekçi, uygulanabilir ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren bir program hazırlıyoruz” dedi. 12 başlıkta yürütülen çalıştayların tamamlandığını ve “Ekonomi ve Maliye” Çalıştayıyla sürecin tamamlanacağını ifade eden Kişi, “Toplumun eline aldığında ‘bu yapılabilir’ diyeceği bir program ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu. Kişi, bütün çalıştayların tamamlanmasının ardından Haziran ayında lansman yapılacağını belirterek “Haziran ayında yapacağımız lansmanla birlikte iktidar planımızı kamuoyuna sunacağız” dedi.

“Seçim ertelendikçe kriz derinleşiyor”

Seçimlerin ertelenmesine yönelik girişimlere de tepki gösteren Kişi, bu yaklaşımın ülkeye zarar verdiğini belirtti. “Seçim geciktikçe ekonomik ve toplumsal maliyet artıyor, kriz derinleşiyor” diyen Kişi, belirsizliğin hem piyasalarda hem de toplumda ciddi bir güvensizlik yarattığını vurguladı. “Bu ülkenin daha fazla kaybedecek zamanı yok” diyerek en erken tarihin ülke açısından en doğru seçenek olduğunu ifade etti.

“Algoritma manipülasyonları gerçeği yok edemez”

Programın devamında ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelere de değinen Kişi, basın kuruluşları, gazeteciler ve vatandaşların paylaşımlarına yönelik spam ve erişim engeli girişimlerini eleştirdi. Bunun demokratik toplum düzenine açık bir müdahale olduğunu belirten Kişi, “Algoritma manipülasyonlarıyla iletileri, haberleri ya da eleştirileri sildirmek gerçeği asla yok edemez” dedi. Tüm iletişim kanalları kapatılsa dahi gerçeğin mutlaka ortaya çıkacağını vurgulayan Kişi, bu işin çok ciddi maliyetlerle yapıldığına da dikkat çekti.

“Turizmde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir modelle ilerleyeceğiz”

Turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kişi, ülkenin önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen bu alanın yeterince planlanmadığını ifade etti. “Turizm bu ülkenin lokomotif sektörlerinden biridir ancak günübirlik kararlarla yönetiliyor” diyen Kişi, sektörde sürdürülebilir ve planlı bir yaklaşımın eksik olduğunu söyledi. Tanıtım, altyapı ve denetim alanlarında ciddi eksiklikler bulunduğunu belirten Kişi, “Planlama yapılmadan, veriye dayalı politikalar üretilmeden turizm gelişmez” dedi. CTP’nin turizmde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir model ortaya koyarak ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

“Kıbrıs sorununun çözümü her zamankinden daha kritik”

Kişi, son olarak Doğu Akdeniz’de değişen jeopolitik dengeler içinde Kıbrıs sorununun çözümünün her zamankinden daha kritik hale geldiğini vurguladı. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yürütülen temasların bu açıdan önemli olduğunu belirten Kişi, Türkiye ile ilişkilerin de karşılıklı saygı ve diyalog temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. CTP olarak bu tür uluslararası temaslara büyük önem verdiklerini dile getiren Kişi, gerçekleştirilen görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyledi. “CTP’nin Kıbrıs sorununun ilerlemesindeki katkısının ve rolünün farkındayız. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalarımız çeşitli boyutlarda devam edecek” diyen Kişi, önümüzdeki süreçte yurt dışı temaslarını sürdüreceklerini de kaydetti.