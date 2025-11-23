“Hak ihlali yapıldı”

Ülke genelinde dün gece gerçekleştirilen “huzur operasyonu” kapsamında birçok kişinin polis tarafından durdurularak kimlik kontrolüne ve üst ya da araç aramasına tabi tutulmasının ardından, bazı basın organlarının bu kişilerin yüzlerini açık biçimde yayımlaması tartışma yarattı.

Medya Etik Kurulu, söz konusu yayınların “ifşa niteliği taşıdığı” ve kişilerin toplum önünde teşhir edilerek kişilik hakları ile özel hayatın gizliliğinin açıkça ihlal edildiği değerlendirmesini yaptı.

Kurul açıklamasında, KKTC Anayasası’nın herkesin şeref ve haysiyetine saygı gösterilmesi ile özel hayatın korunmasını güvence altına aldığını hatırlatarak, güvenlik amaçlı faaliyetlerin insan onurunu zedelemeden ve masumiyet karinesine zarar vermeden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“Haber etik standartlara uygun olmalı”

Gazeteciliğin yalnızca bilgilendirme değil, aynı zamanda etik sorumluluk taşıyan bir meslek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, basının kişi itibarı, özel hayatı ve güvenliğini gözetmesi gerektiği belirtildi.

Medya Etik Kurulu, tüm basın kuruluşlarına şu çağrılarda bulundu:

Haberlerde kişi hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli, bireylerin rencide edici biçimde teşhir edilmesinden kaçınılmalı.

Polis uygulamaları medya önünde gerçekleştirilse dahi, yurttaşlar suç işlemiş gibi sunulmamalı, masumiyet karinesine zarar verecek yayınlardan uzak durulmalı ve haberler herhangi bir otoritenin reklam aracına dönüştürülmemeli.

Resmi mahkeme kararı olmayan kişilerin açık kimlikleri veya yüzleri kamuya açık biçimde paylaşılmamalı.

Medya kuruluşları, şeffaflık, çoğulculuk ve insan haklarını esas alan özdenetim mekanizmaları geliştirerek etik denetimi kurumsallaştırmalı.

Kurul, basın organlarına, etik ilkelere aykırı içerikleri gözden geçirerek düzeltme yapma, insan haklarına uygun habercilik için gerekli iç denetim adımlarını atma ve benzer ihlallerin tekrarını önleme çağrısında bulundu.