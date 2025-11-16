Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, söz verilen tarihte açılamayan Güzelyurt Hastanesi’yle ilgili yazılı açıklama yaparak Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti’ne sert eleştirilerde bulundu.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Gulamkadir, açılış sürecinde verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, Güzelyurt halkının artık “yalanlara ve ihmallere rıza göstermeyeceğini” belirtti.

“Güzelyurt halkı yalanlara ve ihmallere rıza göstermeyecek!”

Açıklamasına başlarken hükümetin aylardır oyalama taktikleriyle halka karşı sorumluluk yerine algı yönetimi yaptığına dikkat çeken Gulamkadir, “Güzelyurt halkı aylardır UBP–DP–YDP hükümetinin oyalama taktikleri, yerine getirilmeyen sözleri ve defalarca verilen ancak tutulmayan açılış tarihleriyle oyalanmıştır.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in “Bugün açıyoruz”, “haftaya açıyoruz”, “15 Kasım’da kesin açıyoruz” şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Gulamkadir, “Açılış günü geldiğinde yine hiçbir şeyi açamamış; kendi yurttaşlarına karşı yükümlülüğünü bir kez daha yerine getirememiştir.” ifadelerini kullandı.

Gulamkadir, bu durumun artık “siyasi bir tartışma değil, devlet ciddiyetinin açık şekilde çöküşü” olduğunu dile getirdi.

“Hastane diye pazarlanan yapı hastane değildir”

Gulamkadir açıklamasında hükümetin “Güzelyurt Hastanesi açılıyor” diye duyurduğu yapının gerçekte tam teşekküllü bir hastane olmadığını ifade ederek, söz konusu yapının “hastane süsü verilmiş bir poliklinikten ibaret” olduğunu söyledi.

Bu durumun bölge için “ağır bir ihmalin açık göstergesi” olduğunu belirten Gulamkadir, yapıda yataklı servis bulunmadığını, bu servisleri çalıştıracak tam zamanlı ekiplerin olmadığını ve hastane düzeyinde hizmet verecek kurumsal kapasiteye sahip olunmadığını kaydetti.

Güzelyurt’a poliklinik değil, tam teşekküllü devlet hastanesi gerektiğini vurgulayan Gulamkadir, “Sağlık hizmeti bir lütuf değil, devletin asli görevidir.” dedi.

“20 bin nüfusa bir ambulans: Kabul edilemez bir skandal”

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 20 bini aşkın nüfusa karşılık yalnızca bir ambulans bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gulamkadir, 24 saat doktor bulunmayan bir merkezin hâlâ “müjde” diye sunulmasını hükümetin “yönetememe hali” olarak nitelendirdi.

Bu eksikliklerin bedelini zamanında müdahale alamayan ve hatta hayatını kaybeden yurttaşların ödediğini ifade eden Gulamkadir, “Bu acı gerçeği Güzelyurt halkının her biri bilir ve yaşanan ihmalin izleri herkesin belleğindedir.” şeklinde konuştu.

“CTP’nin sağlık söylemi açıktır: Sağlık siyasetçinin oyuncağı olamaz”

Sağlık alanının propaganda değil kamu hizmeti olduğunu söyleyen Gulamkadir, “Sağlıkta keyfiyet, ihmal ve günübirlik kararlar olamaz.” diyerek yaklaşımını ortaya koydu.

CTP’nin planlamaya, bilime ve 7/24 erişilebilir güçlü kamusal sağlık altyapısına dayalı sistemi savunduğunu ifade eden Gulamkadir, Güzelyurt’un ihtiyacının da tam olarak bu olduğunu dile getirdi.

“Yönetemiyorsanız halkın önüne çıkıp hesap vereceksiniz”

Açıklamasını sonlandırırken hükümete çağrıda bulunan Gulamkadir, bölgenin sağlık taleplerini karşılayamayan, verdiği sözleri yerine getiremeyen ve halka karşı sorumluluk taşımayan yönetim anlayışının artık sona ermesi gerektiğini belirtti.

Gulamkadir, “Erken seçim derhal yapılmalı, bu yönetim halkın önüne çıkıp hesap vermelidir.” dedi ve Güzelyurt halkının artık “yalan değil hizmet istediğini” ifade ederek şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

“Çünkü bu ülkenin kaybedecek tek bir insanı, tek bir dakikası, tek bir nefesi yoktur.”