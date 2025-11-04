“Güzel Kıbrıs” yarışmasına 9 Kasım’a kadar başvuru kabul ediliyor

Avrupa Birliği tarafından düzenlenen, Kıbrıs’ı konu alan fotoğraf ve hikaye anlatım yarışmasına 9 Kasım’a kadar başvuru kabul edilecek.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, “Güzel Kıbrıs” fotoğraf ve hikaye anlatım yarışması Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumları bir araya getirerek ortak mirası, kültürel zenginlikleri ve Kıbrıs’la ilgili hikayeleri görünür kılmayı hedefliyor.

Yarışmaya katılım koşullarına göre, her takım bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum’dan oluşacak,

Kıbrıs’ın güzelliğini yansıtan bir kare fotoğrafa eşlik eden kısa bir hikaye yazılacak.

Profesyonel veya amatör Kıbrıslı Türk ve Kıbrıs Rum fotoğrafçılara, içerik üreticilerine, fotoğraf çekmeyi ve hikaye anlatmayı sevenlere açık olan yarışmada ilk üçe giren takıma özel ödüller verilecek.

Daha fazla bilgi ve soru için [email protected] e-posta adresine veya +90392 229 3003 numaralı telefona ulaşılabilecek.