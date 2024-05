“Güvenmiyoruz, almayacağız”

Serap ŞAHİN

UBP-YDP-DP hükümetinin “halkı ucuz etle buluşturma” iddiasıyla ithal edeceğini açıkladığı “donmuş et” yurttaşta karşılık bulmadı. YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, “Asla almam, ya önümde kesilecek ya da güneyden satın alacağım” dedi.

YENİDÜZEN, 10 kişiye ithal eti alıp almayacaklarını ve hayvancıların eylemini sordu. 10 kişiden 9’u ithal eti almayacağını söylerken, 1 kişi de alacağını ancak vegan olduğunu belirtti, “Şimdiki hükümetle hiçbir şeyin çözüme ulaştığını görmedik” ifadelerini kullandı.

İthal eti kesinlikle almayacağının altını çizen yurttaş; gerekçe olarak Kıbrıs’ın güneyinin daha ucuz ve sağlıklı olduğunu, oradan alış veriş yaptıklarını belirtti.

Hayvancıların eylemini haklı bulduğunu belirten yurttaş, eylemin boyut değiştirdiğini, şiddetin çözüm olmayacağını, hükümetle uzlaşı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs’ın güneyinde hayvancılara yeterli derecede teşvik verildiğini bu nedenle fiyatların daha uygun olduğuna dikkat çeken yurttaş, hükümetin gerekli teşvikleri yerli üreticisine de vermesi durumunda et fiyatlarının daha ulaşılabilir durumda olacağını söyledi.

Özgür Çetiner: Ya kendim keserim ya da bildiğim bir kasaptan et alırım

“Ben ithal eti almayacağım. Ya kendim keserim ya da bildiğim bir kasaptan et alırım. Güvenmediğim bir eti almam. Hayvancıların eylemlerinin de kırıcı olmaması lazım. Bazı tutarlı yanları var ama kırıp dökme ile devlet malına zarar vermekle hak aranmaz. Bir şekilde anlaşmaları gerekiyor. Bizdeki etin ucuzlatılması lazım. Güneyde neden daha ucuz? Bizde neden pahalı? Onu düşünmek gerekiyor. İkisi de demek ki kâr ediyor. Ona göre bir düzenleme yapılsın ama ben ithal eti almayacağım.”

Metin Öksüzoğlu: Biz toplum olarak kasabın önünde durup, kestiğini görerek almaya alıştık

“Kendi adıma konuşacak olursam gelecek olan ithal eti almayacağım. Biz toplum olarak kasabın önünde durup, kestiğini görerek almaya alıştık. İthal et bana çok çekici gelmiyor. Güven ayrı bir konu, girişte onun kontrolleri yapılacaktır diye düşünüyorum. Belli bir kesim bu eti alacaktır ama ne kadar yeterli olacaktır onu bilemiyorum. Benim temennim, hayvan üreticilerine teşviklerin arttırılması yönündedir. Hayvancıların eyleminde olaylar çok farklı yönlere gitmeye başladı. Uzlaşı olacağına inanıyorum. Halk olarak usandık artık bu tarz kavgalardan.”

Hülya Moda: Hayır, kesinlikle ithal eti almayacağım

“Hayır, kesinlikle ithal eti almayacağım. Ben zaten nakilli bir hastayım. Almamamın sebebi, nasıl ve hangi koşullarda geleceği bilinmediği ve bakteri olabileceğinden dolayı almayacağım. Nakilli hasta olduğum için bunlar benim için bir risk. Hayvan üreticileri haklarını sonuna kadar savundular. Ne olursa olsun çok zor bir meslekleri var. Bir hayvanı besleyip, o raddeye getirmek için çok emek gerekiyor.”

Ahmet Naci: Bir ay getirmişler, ertesi ay 2 misli fiyata olunca onun hiçbir anlamı yok

“Önce gelsin ithal et bir görelim. .Uygun şartlarda mı gelecek? Zaten yeterli bir miktar gelmeyecek. Hayvancıların da kapıları kırmalarını onaylamıyorum. İçinde şiddet olan hiçbir şeyi ben tasvip etmiyorum. Hak aramak; konuşarak, tezlerini sunarak gerçekleşir. Eksiklikleri ne ise söylesinler ve onların giderilmesi içi çalışılsın. Vurup, kırma benim düşünceme uymuyor. Mühim olan anlaşmaları ve sürdürülebilir et tedarikine uygun fiyatta olması benim için önemlidir. Bir ay getirmişler, ertesi ay 2 misli fiyata olunca onun hiçbir anlamı yok. Anlaşsınlar ve gerekli tedbirleri alsınlar, sürdürülebilir bir fiyat olsun. Dövizin artmadığı bir dönemde et fiyatına zam geliyor. Bu nasıl oluyor?”

Havva Güngörmüş: Ben buradan et almıyorum, güneyden alıyorum

“Ben buradan et almıyorum, güneyden alıyorum. Hem daha ucuz hem daha kaliteli. Hemen gözünün önünde eti kesiyor ve çocuk Kıbrıslı Türk. Buradaki kasapların hiçbirinden et almıyorum. Bu yüzden kesinlikle ithal eti de almayacağım. Hayvancıların eylemini de yanlış buluyorum. Ortalığı kırıp dökmelerine hiç gerek yok. Fiyatlar düşürülse zaten halkımız güneye de gitmez. Hayvancılar da bu yüzden girdi maliyetlerinin düşürülmesini istediler ama hiçbir çözüm olmayacak. Maalesef bizim toplumumuzda bir şey olmuyor.”

Mehmet Kukural: İthal eti asla almam. Ne olduğu belli değil

“Ben ithal eti asla almam. Ne olduğu belli değil. Ben normalde kendi köyümden eti alıyorum. Kasabım da var oradan alıyorum. Eylem yapan her zaman haklıdır.”

Mustafa Fecsi: İthal ete karşıyız

“İthal ete karşıyız. Ayrıca yapay ete de karşıyız. O yüzden almayacağız. Almayı da düşünmüyoruz. Hayvancıların eyleminde de haklı olduklarını düşünüyorum.”

Fikriye Yücekal: Şimdiki hükümetle hiçbir şeyin çözüme ulaştığını görmedik

“Eğer Yeni Zelenda menşeli ise alabilirim. Oradaki meralar sağlıklıdır, koşulları gayet güzel ve temizdir. Düzgün bir şekilde getirilirse alırım. Bu arada ben et yemiyorum veganım. Ama yiyenler için alabilirim. Şimdiki hükümetle hiçbir şeyin çözüme ulaştığını görmedik. Gerek öğretmenlerin gerekse hayvancıların yaşadığı sıkıntıları dinlemeden kendi bildiğini okuyan bir hükümet var. O yüzden eylem yapılsa ne, yapılmasa ne? Hiçbir şey değişmiyor.”

Hasan Çobanoğlu: İthal eti almayacağız, güneyde daha uygun ve sağlıklı

“İthal eti almayacağız. Sebebi, biz güneyden alışveriş yapıyoruz. Orada fiyatlar daha uygun ve et daha sağlıklı aynı zamanda kaliteli. Yıllardır eti oradan alıyoruz. Hayvancıların da eylemlerinde haklı olduklarını düşünüyorum. Güneyde bu konuda devletin bayağı teşviki var. Bizde bu teşvik yeterli değil.”

Serpil Söyler: Ne olduğunu bilmediğim bir şeyi almayı istemiyorum

“Açıkçası ithal eti almayı düşünmüyorum. Çünkü ne olduğunu bilmediğim bir şeyi almayı istemiyorum. Ama buradaki et konusunda da biraz daha insaflı davranılmasını istiyorum. Fiyatlar düşürülmeli. Hayvancıların eylemi çok saçma bir duruma geldi. Eylem o şekilde olmaz.”