Güneyden gelen turistin aracında bir kilogram uyuşturucu bulundu

Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, güneyden geçen bir turistin aracında bir kilogram uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında güneyden kuzeye turist olarak geçen I.B’nin (E-38) kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.