Güneyde yangın söndürme operasyonlarına dron yasağı geldi
Cyprus Mail’in haberine göre, Sivil Havacılık Dairesi yangın söndürme operasyonları sırasında özel dron kullanımını yasakladı.
Daire, dronların zaman zaman yangın söndürme çalışmalarında görev yapan insanlı hava araçlarına tehlikeli derecede yakın uçtuğunun rapor edildiğini belirtti. Yaz aylarında sıkça çıkan yangınlarda yangın söndürme uçaklarının havalandığına dikkat çekildi.
Açıklamada, “Avrupa düzenlemelerine göre, yetkili makamların izni olmadan acil durum müdahale operasyonlarının yürütüldüğü bölgelerde dron uçurmak kesinlikle yasaktır.” denildi.
Dron kullanıcılarının insanlı hava araçlarıyla çarpışma riskinden kaçınmakla yükümlü oldukları ifade edilerek, “Uçuşun uçaklara, insanlara, hayvanlara, çevreye veya mülke zarar verme ihtimali varsa derhal sonlandırılması gerekir.” uyarısı yapıldı.
Sivil Havacılık Dairesi ayrıca, kurallara uymayanların yargı önüne çıkarılacağını vurguladı.