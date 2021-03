Güneyde trafik raporu: Ölenlerin %60'ı emniyet kemeri takmıyordu

Kıbrıslı Rum Adalet Bakanlığı yol güvenliği danışmanı İasonas Senekkis’in Kıbrıs Haber Ajansı KHA’ya yaptığı açıklamaya göre, 2008-2020 döneminde, 729 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin %60’ı (sürücü ve yolcu) emniyet kemeri takmıyordu ve motor sürücüsü/yolcuların %54’ü koruyucu kask takmıyordu.



Kıbrıslı Rum Polis kayıtlarına göre toplam 10 bin 542 kazada 15 bin 173 kişi yaralandı.



Verilere göre bu kişilerden 5 bin 950’si ciddi, 9 bin 223 kişi hafif yaralanırken 5 bin 687 kazada yaralanmalar olmadan sadece maddi zarar kaydedildi.



2008’de dönemin en çok ölü sayısı kaydedilirken, toplam 82 kişi hayatını kaybetti ve 2013’te en az ölü sayısı olan 43 ölüm kaydedildi.

Kazalara göre ölümcül kazalarda ölü sayısı: Lefkoşa’da 221, Limasol’da 212 oldu.



Veriler temelinde, 323 araba sürücüsü ve yolcusu (237+86) ve 224 motosiklet sürücüsü ve yolcusu (207+17) güneyde yollarda ölenlerin %75’ni oluşturdu.



Hayatını kaybeden araba sürücüsü/yolcuların %60 emniyet kemeri takmazken Motosiklet sürücüsü/yolcularının da %54’ün koruyucu kask takmaması kemer ve kaskların hayat kurtardığına işaret ediyor.



Erkekler asfaltta en ağır bedeli ödüyor. Verilere göre, son on üç yılda 571 (%78) erkek ve 158 (%22) kadın Kıbrıs yollarında hayatını kaybetti. Bunların arasında 15 yaş altı 17 çocuk da bulunuyordu.



Yol kazalarında ölüme neden olan başlıca faktörler; alkol %26, dikkatsizlik ve ihmalkârlık %22 ve aşırı sürat %12.



Geçen aralık ayında Avrupa Yol Güvenliği Konseyi (ETSC), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve Hız Semineri ve Hız Yönetimi (Executive Seminar for Speed and Speed Management) sonuçları tarafından yapılan son araştırmalara göre, aşırı hız, ölümcül kazaların üçte birini (3/1) oluşturuyor.