Güneyde şap hastalığı için yapılan aşılamalar işe yaramaya başladı

Kıbrıs’ın güneyinde şap hastalığını önlemeye yönelik aşılamaların işe yaramaya başladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, şu anda 13’ü büyükbaş, 89’u küçükbaş hayvan ve 3’ü domuz çiftliği olmak üzere 105 çiftlikte şap hastalığı tespit edildiğini kaydetti; küçükbaş hayvan popülasyonunun yaklaşık yüzde 8,1’inin, büyükbaş hayvan popülasyonunun yaklaşık yüzde 2,8’inin ve domuz popülasyonunun yaklaşık yüzde 7’sinin şap hastalığına yakalandığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Veteriner Dairesi Sözcüsü Sotirula Yeorgiadu’nun açıklamasına göre, şu ana kadar yaklaşık 38 bin 900 küçükbaş, 2 bin 247 büyükbaş hayvan ve 16 bin 500 domuzun itlaf edildiğini; büyükbaş hayvanların yüzde 75’i ile küçükbaş hayvanların yüzde 62’sinin ikinci doz aşısının yapıldığını yazdı. Haberde domuzların tümünün ilk doz aşılamasının tamamlandığını ve ikinci doş aşılamaların başladığını kaydetti.

Haberde, et ihracatının kısıtlamalar nedeniyle yapılmadığı, hellim ihracatının ise normal seyrinde devam ettiği ifade edildi.

Tedbirlerin süresi 15 Haziran’a kadar uzatıldı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Avrupa Birliği’nin (AB) dün, şap hastalığıyla ilgili yeni bir karar tebliğ ettiğini ve hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi için alınan katı tedbirleri 15 Haziran’a kadar uzattığını yazdı.

Gazete, yeni karara göre hayvan ticaretinin kısıtlamalar olmaksızın özgür bir şekilde yapılabilmesi için, aşılanmış son hayvanın kesilmesinin veya itlaf edilmesinin üzerinden 3 ay geçmesi gerekeceğini kaydetti. Bu kararın, adanın güneyindeki hayvancılığın geleceğiyle ilgili soru işaretleri oluşturduğunu belirten gazete, bu bağlamda, Avrupa Komisyonu’ndan izahat istendiğini ifade etti.

Gazete Komisyon’un bu talebe sert bir yanıt vererek, tüm hayvanlar virüsten arınsa da, aşılanmış hayvanların diğer AB ülkelerine ihracının yasak olacağını vurguladığını yazdı. Haberde bu durumun, uzun bir süre canlı hayvan ihracatının yapılamayacağını ortaya koyduğunu da kaydetti.

Habere göre AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Oliver Varhelyi, dün yayınlanan kararla ilgili açıklama yapı. Varheyli, hastalığın diğer üye devletlerle üçüncü ülkelere daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla, 2026/582 sayılı Uygulama Kararı (AB) uyarınca koruma ve gözetim bölgeleri ile daha kısıtlı bölgeler olarak listelenen mevcut alanların acilen gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Varheyli, gerekmesi halinde yeni koruma ve gözetim bölgeleri belirlenmesi gerektiğini de söyledi.

Varhelyi, bu tedbirin, AB içindeki ticarette yaşanabilecek aksamaların önlenmesi ve üçüncü ülkeler tarafından yapılan ticarete haksız engeller çıkarılmasının önüne geçilmesi için de gerekli olduğunu ifade etti.

Hristodulidis hayvancılarla görüşmeye hazır

Bu arada, Haravgi gazetesi de, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in dün açıklama yaparak, şap hastalığı konusunda hayvancılarla görüşmeye hazır olduğunu ve protokollerin takip edilmesi ile devletin hayvancıları desteklemesinin önemli olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, şap hastalığıyla ilgili hala sorunlar yaşanmasının, bazı kişilerin protokolleri uygulamamasından kaynaklandığını belirtti; tüm kesimlere salgınla mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.