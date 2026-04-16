Güneyde şap hastalığı domuz çiftliklerine de sıçradı

Kıbrıs’ın güneyinde şap hastalığının domuz çiftliklerine sıçramaması için verilen mücadelenin kaybedildiği ve dün ilk kez bir domuz çiftliğinde hastalık tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, domuz çiftliğinin yanı sıra, başka 9 çiftlikte daha şap hastalığı tespit edildiğini ve hastalığın görüldüğü çiftlik sayısının 84’e yükseldiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Veteriner Dairesi’ni yeniden alarma geçiren hastalığın, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Paliometoho” köyünde, yaklaşık 4 bin domuzun bulunduğu bir çiftlikte tespit edildiğini, çiftliğin çevresindeki 10 kilometrelik alanın denetim altına alındığını kaydetti.

Haberde, Beyarmudu köyündeki 9 çiftlikte ikinci doz aşılamaların tamamlandığı, 3 çiftlikte de devam ettiği belirtilerek, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler ile birlikte iş birliği içerisinde veteriner hekimlerin güvenli bir şekilde aşılamaya gidebilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplanması talebi

Gazetenin bir diğer haberinde ise, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu’nun, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin toplanması için birkaç haftadır talepte bulunduklarını ve önümüzdeki günlerde bu toplantının yapılabilmesini umduğunu açıkladığı belirtildi.

Gazete, toplantıda Kıbrıs Türk tarafının strateji değişikliği olasılığı ve Avrupa protokollerini benimsenmesiyle ilgili görüş belirtmesinin beklendiğini yazdı.