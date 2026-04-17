Güneyde Mart ayı enflasyonu yüzde 1.5

AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı son rakamların, Kıbrıs’ın güneyinde, mart ayı enflasyonunun yüzde 1.5 olduğunu kesinleştirdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Eurostat’ın geçtiğimiz gün açıkladığı verilerin, 31 Mart tarihinde yüzde 1.5 olarak açıklanan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mart ayı enflasyon rakamını teyit eder nitelikte olduğunu yazdı.

Habere göre, adanın güneyindeki, şubat ayı enflasyonu ise yüzde 0.9 şeklinde kaydedildi.

Rum Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AB üyesi diğer ülkelere göre Kıbrıs Cumh’riyeti'nin, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'ten sonra ikinci en düşük enflasyon oranına sahip ülke olduğunu belirtti.