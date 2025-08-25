Güneyde gelecek hafta ders zili çalacak

Lefkoşa33 °C

Kıbrıs’ın güneyinde 2025-2026 öğretim yılının gelecek hafta başlayacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, adanın güneyindeki ortaokul, lise ve teknik okullar için ilk ders zilinin 5 Eylül, ilkokullar için ise 8 Eylül’de çalacağını yazdı.

Gazete öğretmenlerin ise 1 Eylül itibarıyla görevlerinin başında olacağını belirtti.

