Güneyde gelecek hafta ders zili çalacak
Kıbrıs’ın güneyinde 2025-2026 öğretim yılının gelecek hafta başlayacağı belirtildi.
Haravgi gazetesi, adanın güneyindeki ortaokul, lise ve teknik okullar için ilk ders zilinin 5 Eylül, ilkokullar için ise 8 Eylül’de çalacağını yazdı.
Gazete öğretmenlerin ise 1 Eylül itibarıyla görevlerinin başında olacağını belirtti.
