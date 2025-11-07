Güneyde Ekim ayı enflasyonu %0,3

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Kurumu verilerine göre Kıbrıs’ın güneyinde yılık enflasyon ekim ayında negatif bir seyir izleyerek yüzde 0,3 oldu.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde adanın güneyinde yıllık enflasyonun 6 aydır üst üste düşüş gösterdiğini yazdı.

Haberde 2025 yılının 10 ayında yıllık enflasyonun yüzde 0,27 olarak belirlendiği de belirtilirken, Eylül 2025'te 117,71 olan Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) Ekim 2025'te 0,54 puan artarak 118,25'e ulaştığı da kaydedildi.