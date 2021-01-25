Güneyde çalışan işçiler eylemde: "Üst Komite adil ol"
Güneyde çalışan işçiler karantinaya gitmek istemedikleri gerekçesiyle şu sıralar Kermiya geçiş noktasında eylem gerçekleştiriyor.
Güneyde çalışan işçiler karantinaya gitmek istemedikleri gerekçesiyle şu sıralar Kermiya geçiş noktasında eylem gerçekleştiriyor. İş çıkışı pankartlarla barikata gelen işçiler, karantinaya otellerine gitmek istemiyor.
Gerçekleşen eyleme aileler de ellerindeki pankartlarla destek veriyor.
Güneyde çalışan işçiler, 13 Ocak’tan bu yana otobüslerle karantina otelinden barikata, barikattan karantina oteline gelip gidiyor.
Gerçekleşen eylemde "Üst Komite adil ol", Bizler mülteci değiliz", "Kapıları açın" , Emekçinin yeri karantina oteli değil evidir" şeklinde pankartlar açıldı.
"Bu akşam karar alınmazsa sabaha kadar ara bölgedeyiz"
Ara bölgede bekleyen 100'e yakın işçi bugün bir karar alınmaması halinde sabaha kadar ara bölgede bekleyeceklerini duyurdular.
Eylem yerine çok sayıda polisin gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.
FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS / DEVRİM DEMİR