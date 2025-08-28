Gümrük Dairesi'nde yangın

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne ait antrepo olarak kullanılan alanda bugün sabaha karşı, saat 03:30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, Polis İtfaiye, Sivil Savunma ve Belediye Ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yangın alanında soğutma çalışmaları yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.