Gazi-Canbulat İlkokulu, geçmiş yıllarda okulun öğrencisi olan Chinyere Olivia Ojoagu’nun vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Açıklamada, “Geçmiş yıllarda okulumuzun öğrencisi olan sevgili Chinyere Olivia Ojoagu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzü, enerjisi ve güzel kalbiyle hatıralarımızda daima yaşayacak. Ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Gazi-Canbulat İlkokulu ailesi olarak onu daima sevgiyle anacağız.” ifadelerine yer verildi.