Güç-Sen: “Hayat pahalılığı ile ilgili yasa geri çekilmeli… Sürecin takipçisiyiz”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), hükümetin, hayat pahalılığı ile ilgili yasayı geri çekmesini istedi ve ortak mücadele ettikleri diğer sendikalar ile birlikte pazartesi günü Meclis’teki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Güç-Sen, yazılı açıklamasında, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, grev ve eylem süresince sendikanın iki üyesine ve başkanına davalar okunduğunu, limanlar ve diğer şubelerdeki grevlerin yasaklandığını hatırlattı.

“Yasaklarınız geçicidir, mücadelemiz kalıcı” diyen Güç-Sen, çalışanların hak arama mücadelesinin yalnızca grevle sınırlı olmadığını, yasalar çerçevesinde başka eylem yollarına da sahip olduklarını, bir ay içinde ödenmesi gereken mesailerinin de dört ay geriden ödendiğini belirtti.

Güç-Sen, şöyle devam etti:

"Yasa gücünde kararnameyi geri çeken hükümet, şimdi de yasayı geri çekmeli ve tasarrufa, çalışandan, emekliden değil, vergi toplanamayan şirketlerden başlamalıdır. Hükümet toplumun gözünde güven sorunu yaşamaktadır. Bu sebeple sendikamız, ortak mücadele ettiğimiz diğer sendikalar ile birlikte pazartesi günü meclisteki sürecin takipçisi olacaktır.”