Kooperatif çalışanları Başbakanlık önünde

Koop-Sen'in dün başlattığı grev bugün de devam ediyor.

13 gündür Temmuz ayı maaşlarını alamayan kooperatif iştiraklerindeki emekçiler, saat 08.00 sıralarında Başbakanlık önünde toplandı. Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem Fabrikası'nda çalışan 280 civarı emekçi, maaşlarını alamamanın yanında UBP-DP-YDP Hükümeti'nin özlük haklarına ciddi kısıtlamalar getirdiği "tasarruf tedbirlerini" de protesto ediyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, dün KOOPBANK Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen eylemden sonra bugün itibariyle çalışan maaşlarının hayat pahalılığı ödeneği yansıtılarak ödeneceğini açıklanmış, Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz ise kendileriyle herhangi bir uzlaşı sağlanmadığını vurgulayıp grevlilik sürecinin devam edeceğini bildirmişti.

Öte yandan dünkü eylemde emekçilerin KOOPBANK Merkez Binası'nı basıp muhataplardan hesap sormaya çalışmasıyla gergin anların yaşanmasının ardından bugün daha fazla polis ekibinin eylem bölgesinde görevlendirilmesi de dikkatlerden kaçmadı.