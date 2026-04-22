ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesi iki ülke arasındaki görüşmeler ilerleyene ve sonuçlanana dek uzatacağını açıkladı.

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı ise Tahran yönetimi "kapsamlı bir teklif" sunana kadar sürdüreceğini söyledi.

Trump ayrıca Pakistan'ın arabulucu olarak kendisinden İran'a saldırmayı ertelemesini istediğini belirtti.

Trıump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran hükümetinin ciddi şekilde bölündüğü, ki bu beklenmedik bir durum değil, bir gerçek. Pakistan'dan (Genelkurmay Başkanı) Mareşal Asim Munir ile Başbakan Şahbaz Şerif, İran'a yönelik saldırımızı, (bu ülkenin) liderleri ve temsilcileri ortak bir teklif hazırlayana kadar ertelememizi istedi.

"Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve diğer tüm açılardan hazır ve muktedir durumda kalma talimatı verdim.

"Bu doğrultuda, onlar (İranlılar) tekliflerini sunana ve görüşmeler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."