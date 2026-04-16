Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Formu öncesi, İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Görüşmede, güncel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen foruma katılacak olan Erhürman'ın muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erhürman, forumun tamamlanmasının ardından 19 Nisan Pazar akşamı adaya dönecek.
