Gönyeli’de eski sevgiliye yönelik şiddet ve tehdit iddiası!

Gönyeli’de meydana gelen “Şiddet Tehdidi, Darp, Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket” suçlarından tutuklanan, ülkeye turist olarak giriş yapan bir E.C, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Olayın detayları mahkemede anlatıldı

Mahkemede meseleyle ilgili ifade veren polis memuru Süleyman Gürtaç, olayın ayrıntılarını aktardı. Gürtaç, 11 Kasım 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde zanlının, eski sevgilisi Ş.A.’nın M.M.S. ile görüştüğü gerekçesiyle kadının kolunu tutup çekiştirerek darp ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının bu esnada makul bir nedeni olmaksızın yüksek sesle, “O çocuk aşağıya insin, ikinize de gününüzü göstereceğim” şeklinde bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini ve ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavırlarda bulunduğunu ifade etti.

Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı davranış

Gürtaç, aynı gün ve yerde zanlının, kullandığı WhatsApp hattından M.M.S.’nin hattını defalarca arayıp mesaj gönderdiğini ve bu şekilde Elektronik Haberleşme Yasası’nı ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca zanlının, telefonda M.M.S. ile konuştuğu sırada iş yerini kastederek, “Bu telefonu açmazsan bu mekanı kurşuna dizerim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Eski sevgiliye defalarca mesaj

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 30 Ekim–11 Kasım 2025 tarihleri arasında eski sevgilisi Ş.A.’yı barışmak amacıyla birçok kez arayıp mesaj gönderdiğini, bu nedenle yine Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket suçunu işlediğini söyledi.

Gürtaç ayrıca, 13 Ağustos 2025 tarihinde Ş.A.’nın Lefkoşa Adli Şube’ye giderek zanlının kendisini üniversitede rahatsız ettiğini bildirdiğini, ancak o tarihte ifade vermeyip sadece polis tarafından ikaz edilmesini talep ettiğini belirtti.

1 TL’lik mesajlar: “Hakaret ve rahatsızlık”

Polis memuru, müştekinin 14 Ağustos 2025’te yeniden Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Şiddet Birimi’ne başvurduğunu belirterek, zanlının müştekinin IBAN numarasına iletişim kurmak amacıyla kendi hesabından üç kez 1 TL gönderdiğini aktardı.

Gürtaç, zanlının ilk transferde açıklama kısmına hakaret içerikli bir not, ikincisinde “Müsait olduğunda beni ara acil”, üçüncüsünde ise “Ara sonra ne halin varsa gör” ifadelerini yazdığını mahkemeye bildirdi.

Polis, müştekinin o dönem yine şikâyetçi olmadığını ancak zanlının ikaz edilmesini talep ettiğini de belirtti.

Zanlı tutuklu yargılanacak

Polis memuru Gürtaç, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu hatırlatarak, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme huzurunda verilen ifadeyi değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yasal statüsünü de dikkate alarak, davasında hazır bulunması için 20 günü geçmeyen bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.