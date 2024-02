Goethe Enstitüsü, 3 aylık kültür-sanat, eğlence ve eğitici etkinlik ile geri dönüyor

Bir yandan gençlere verdiği Almanca kurslar ile Almanca’nın Kıbrıs’ta dil olarak kullanımına önemli katkılar sunan bir yandan da gerçekleştirdiği kültür-sanat etkinlikleri ile hem değerli Alman hem Kıbrıslı sanatçıları ile kültür insanlarını ve eserlerini Kıbrıs’taki sanatseverlerle buluşturan Goethe-Institut Kıbrıs, Lefkoşa’daki binasının deprem güvenliğine yönelik olarak Eylül 2023'te başlayan kapsamlı inşaat çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçmesini bir dizi etkinlik ile taçlandırıyor.

Goethe Enstitüsü’nün sinema filmi, oyunlar, tarih ve felsefe tutkunlarına yönelik düzenleyeceği bir dizi katılımcı etkinliği 29 Şubat ile 15 Nisan 2024, Goethe-Institut Kıbrıs’ta ve Ledra Palace Otel’de yapılacak. Öğrencilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve öğretmenlerinin güvenliğinin yanı sıra tekerlekli sandalye kullananlar için etkinlik salonunun erişilebilirliğini sağlayan bu önemli çalışmaların tamamlanmasını kutlamak amacıyla “Wir sind wieder da” (We are back again!) başlıklı bir dizi etkinlik düzenleyecek Enstitü, Şubat'tan Nisan'a kadar gerçekleşecek katılımcı bazlı etkinlik ve faaliyetlerde ziyaretçiler bu faaliyetlere katılarak ödüller kazanma fırsatına sahip olacak.

Program 29 Şubat’ta “Benim Hakkımda Her Şey” filmi ile başlıyor

Dizi 29 Şubat Perşembe günü “Benim Hakkımda Her Şey” filminin gösterimiyle başlıyor. Alman komedyen, yazar, TV sunucusu, yönetmen ve şarkıcı Hape Kerkeling'in 1970'lerin başında geçen çocukluğunu anlatan bu iç açıcı ve dokunaklı film, onun anılarına dayanıyor ve ödüllü yönetmen Caroline Link tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda Goethe on Demand küratörlüğünde hazırlanan “Stadt, Land, Fluss” (Şehir, Ülke, Nehir) başlıklı yeni film programı internet üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Yeni bir filmle herkesi, etkinlik salonunda patlamış mısır eşliğinde “All About Me”yi birlikte izlemeye ve film programına adını veren “Stadt, Land, Fluss” oyununun bir veya iki turunu izlemeye davet eden Enstitü yetkilileri katılımcıların 1 Mart'tan itibaren bir sonraki filmi kendi evlerinin rahatlığında izleyebileceğini belirttiler.

“Aşk, Alman Markı ve Ölüm” gösterimine yanında bir kaset, poster ya da kitap ile gel

Müzik ağırlıklı serinin ikinci etkinliğinde ise 2 Mart Cumartesi günü “Aşk, Alman Markı ve Ölüm” filminin gösterimi yapılacak. Cem Kaya, sürükleyici ve canlı belgesel filminde, Türk-Almanya yakın tarihini müzik üzerinden anlatıyor. Almanya'da yaşayan Türk kökenli göçmenlerin son 60 yıllık müzik kültürünün büyüleyici ve neşeli bir belgelemesi niteliğindeki gecede organizatörler herkesi müzikle bağlantılı bir kaset, poster ya da kitap gibi bir nesneyi yanında getirmeye ve müzik, kültür ve anılar üzerine rahat bir tartışmaya katılmaya davet ediyor. Etkinliğin konuğu etnomüzikolog Nicoletta Demetriou, aynı zamanda Birleşik Krallık'taki Kıbrıslı toplulukları ve onların müziklerini de anlatacak.

Antigone Heraclidou ve Mete Hatay'la Ledra Palace’nin tarihinde bir yolculuk

Seri 11 Mart Pazartesi günü Ledra Palace Hotel'e yer alacak özel bir akşamla devam edecek. Bu simgesel otel hakkında araştırma yapan ve yazan Antigone Heraclidou ve Mete Hatay'ın katılacağı etkinlikte iki araştırmacı sadece coğrafi olarak değil tarihi olarak da Lefkoşa için önemli bir referans noktası olan bu otelle ilgili bilgi ve anılarını paylaşarak katılımcıları bir zaman yolculuğuna çıkaracaklar. Gecenin konukları arasında Ledra Palace Oteli'ni konu alan “Brandy Sour” adlı son kitabında tarifleriyle yer alan bazı içeceklerini katılımcılarla birlikte hazırlayacak ödüllü yazar Constantia Soteriou da yer alıyor.

Almanya’nın popüler oyunlarına katılmaya davetlisiniz

27 Mart Çarşamba günü ise Mensch ärgere dich nicht veya Das verrückte Labyrinth gibi masa oyunlarıyla rahat ve eğlence dolu bir akşam katılımcıları bekliyor. Almanya'da popüler olan oyunları oynarken Almanca pratik yapabilir veya oyunlarla ilgili basit kelimeleri ve cümleleri öğrenip oynarken hemen pratik yapılabilecek.

Alman filozof Immanuel Kant doğumunun 300. yılında neşeli-eğitici bir etkinlikle anılıyor

Seri 15 Nisan Pazartesi günü farklı bir etkinlikle sona eriyor. Sanatçı ve küratör Androula Kafa'nın yanı sıra Goethe-Institut Kıbrıs'ın birlikte bir podcast hazırladığı akademisyen filozof Dr. Christos Hadjioannou da Alman filozof Immanuel Kant'ın doğumunun 300. yılı vesilesiyle yapılacak etkinliğe katılıyor. Kant hakkında ne biliyorsun? Kant'ın kedilerle, çevrimiçi randevularla ya da yapay zekayla ne alakası var? Rahat bir tartışma için etkinliğe katılın, yakında yayınlanacak olan podcast hakkında daha fazla bilgi edinin, hatta belki eğlenceli bir teste katılın ve Kant ve felsefe hakkında bir çizgi roman gibi bazı yeni yayınlara göz atın.

Etkinlik programı:

29.02.2024 (Film gösterimi “All About Me”)

02.03.2024 (Film gösterimi “Love, Deutschmarks and Death”)

11.03.2024 (Ledra Palace and Brandy Sours)

27.03.2024 (Oyun Gecesi “Mensch Ärgere Dich Nicht“)

15.04.2024 (“Kant Konuşması: Kıbrısta filozoflarla konuşma”)



Zaman: Bütün etkinlikler akşam saat 19:00’da başlayacak

Yer: Goethe-Institut Cyprus, 21 Markou Drakou, 1102 Nicosia

DİL: Bütün tartışmalar İngilizce olacak. Bütün filmler orijinal diyaloglarla ve İngilizce altyazı ile gösterilecek.

Giriş: Ücretsiz- Halka açık

Bilgi: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/cyprus