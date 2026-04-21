Girne’de 23 Nisan dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Eğitim Bakanlığı ile Girne Belediyesi, Esentepe-Çatalköy Belediyesi ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün Girne'de kortej ve etkinlik düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne’nin doğu ve batı bölgesindeki okulların bir araya geldiği organizasyona, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Girne Belediyesi As Başkanı Haşim Yücel, Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı’nın yanı sıra bakanlık denetmenleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ramadan Cemil Meydanı ile Kordonboyu Atatürk Anıtı arasında kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Girne Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde kurulan sahnede devam etti. Etkinlikte, Girne bölgesindeki ilkokullar ile özel eğitim okullarının hazırladığı gösteriler sunuldu.