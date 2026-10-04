Gıprız Cumhuriyeti Bayra'ı Asmag Yasagdır?

Koray Başdoğrultmacı ve Çinem Sonel’e…

2011 yılında Koray Başdoğrultmacı Birleşik Kıbrıs Partisi üyesi ve BKP Yasemin Hareketi’nden Mağusa adayı olarag Sendikal Platformun düzenlediyi eyleme katıldı. Başdoğrultmacı, Sendikal Platform’un gerçekleşdirdiyi eylem ve mitinglerde, Gıprız Cumhuriyeti bayra’ı daşıdı. Sendikal Platformun 7 Nisan eyleminde Başdoğrultmcı, TC elçiliynin bahçasına Gıprız Cumhuriyeti bayra’ı asmaya çalışdı. Şermin Sarro, Başdoğrultmacı’ynan bu olay üzerine bir mülakad yapdı. O mülakadda Başdoğrultmacı “Halkımız eyleme ve bayrağa sahip çıktı. Polisin üzerine yürüyerek bayrağı geri talep ettiler” dedi. Sarro’nun “Polis bayrağı geri verdi mi?” sorusu üzerine Başdoğrultmacı, “Asılan bayrak eylemciler tarafından geri alındı” cevabını verdi. “Daha önceki mitinglerde de bayrak açtınız mı?” sorusu üzerine Başdoğrultmacı “Evet. İlk mitingde toplamda 12, ikinci mitingde 62 bayrak açıldı” dedi (Sarro 2011). Başdoğrultmacı’nın ifadesiynan Türgca gonuşan bir Gıprızlı benim ifademinan Gıprızlıca gonuşan bir Gıprızlı TC elçiliynin bahcasına Gıprız Cumhuriyeti bayra’ı asma girişiminde bulundu! Bir eylemde 62 Gıprız Cumhuriyeti bayra’ını bu Gıprızlılar daşıdı!

2013 yılında Koray Başdoğrultmacı ve Çinem Sonel, 15 Ağustos Bulvarı'nda Mağusa'da bulunan iş yerlerinde üş aded Gıprız Cumhuriyeti bayra'ı asdılar. Başdoğrultmacı "sahte devletin sahte bayrağını tanımıyorum benim bayrağım budur" ifadelerini gullandı. Koray bey ve Çinem hanım polisler tarafından tutuglanıb göz altına alındı (“Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı” 2013). Çinem hanımın elinden polis zorunan Gıprız Cumhuriyeti bayra’ını aldı. Çinem hanım polise “insan mısınız?” deye soru sordu (“Kıbrıs Cumhuriyeti” 2013). Bu soru önemlidir. İnsan olmanın ne demeg oldu’unu hatırlatır.

Koray Başdoğrultmacı ve Çinem Sonel yargılandı. Yargılanan bu iki Gıprızlı bu sefer esgi arabalarnı mahgemenin önüne parkeddi. Arabanın ön camına Gıprıs Cumhuriyeti bayra’ı asdılar. Arka koltu’una da camdan görüneceg şekilde Gıprız Cumhuriyeti bayra’ı goydular. Mahgemenin önünde Gıprızlılar… Gadınnarın başlarında zeytin dalları... Polis mahgemenin önünde açıglama yapılmasına izin vermedi. Onnar da hepsi zafer işareti yabdılar. Koray Bey gonuşmaya çalışırkan arkasından bir polis Koray beyi iddi. İten polis Gıprızlıydı (“Yine Kıbrıs Cumhuriyeti” 2015). Koray beyi iten polisi ben da tanırım. Vijdani reddimden dolayı bana dava okunması sırasında polise giddiyimde onuynan tanışdıydım. Onunla sohbed eddig. Gızının kanser oldu’unu ve Gıprız Cumhuriyeti’ndeki markedlerden gızı içün “zehirsiz” gıda aldı’ını söylediydi baña. O polis kanser olan gızına “güvenli” gıdayı sömürge tobraglarında bulamadı’ı içün, güneyden hasda olan gızına “gıda” satın alırdı bu olaydan yıllar soğra. Bunu gendine söyledim. Buradakı rejimin bizi teker teker nasıl yog eddiyni anladdım. Baña cevab vermedi. Sesini çıkardmadı. Terfi aldıydı. Bir makam sahibi olduydu polisin içünde. Yıllar soğra o polis esgi KKTC Cumhurbaşganı Ersin Tatar’ın koruması oldu. “Egmeg parası” deye geçişdirileceg bir durum deyildir bu! Bir insanın gızını kanser eden bir sisdem. Gızını korumag içün Gıprız Cumhuriyeti’ne sarılan bir baba. Ve ayni baba rejimin savunuculu’unu yabmaya, onun makamlarına talib olmaya, tahası “iki devledli çözümü” savunan bir politikacının nasıl olur da hele taha, pütün yaşadıglarna ravmen korumalı’ını yapar? Bunu “egmeg parası” deye geçişdiremezsiñiz.

Başdoğrultmacı ve Sonel “Uygunsuz tavır ve harekette bulunma”, “İthali lisan” ve “KKTC devletine karşı aşağılayıcı ve küçük düşürücü gösteride bulunma” iddialarıynan yargılandı. Mahgeme sırasında ülkücüler bir eylem gerşegleşdirdi. KKTC ve TC bayragları daşıdılar. Eylem sırasında ülkücüler “ “Rum bozması güneye”, “Bayrak şereftir”, “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak”, “Türk’üz, cesuruz, geldik, aldık”, “Bir gece ansızın yine gelebiliriz”, “Kıbrıs Türk yurdu, ya sev ya terk et” gibi sloganlar atarak tekbir getirdiler, Mehter Marşı ve Mücahit Marşını söylediler” (Baykur 2016). “Rum bozması güneye” sloganı size tanıdıg geldi? TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2025 yılında “Kuzeyde, standart bir Rum'dan daha fazla Türk düşmanı olan marjinaller var. Bunu Tufan Erhürman'a da söyledim" ifadesini gullandı. KKTC Cumhurbaşganı Tufan Erhürman’ın Fidan’a yanıtı ne oldu? Neden Erhürman kamusal alanda biziminan Fidan’ın bu açıglamasını tartışmadı? Bunuynan ilgili neçün bir facebook iletisi yazmadı?

AKEL Avrupa Parlamentosu milletvekili ve Avrupa Birleşig Solu Başgan Vekili Neoklis Silikiotis bu olayı Avrupa Komisyonu’na götürdü. Silikiotis “Komisyon’a yönelik sorusunda, yasa dışı rejimin bu kabul edilemez hareketini mahkûm edip etmeyeceği ve bu iki kişinin karşılaştıkları yasa dışı suçlamaların geri çekilmesi için Türkiye makamlarına derhal çağrıda bulunup bulunmayacağı konusunda Komisyon’u yanıt vermeye çağırdı” (AKEL 2015). O mahgeme Başdoğrultmacı ve Sonel’in beraatıynan sonuşlandı. Mahgemeden soğra gonuşan Başdoğrultmacı, “Mahkeme kararı da gösterdi ki Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı açmak serbesttir” dedi (Çiçek 2015).

Kamil Hür abimiz varıdı. Her 16 Avuztoz'da Gıprız Cumhuriyeti bayra'ını asardı evinin önüne Gıprız Cumhuriyeti’nin guruluş yıl dönümü oldu’u içün. Gıprız Cumhuriyeti bayra’ının yanına da garantörlerin bayraglarnı asardı. Her asdı'ında polisler Kamil abimizin evini basar, bayragları söker, evde arama yaparlar, Kamil abiyi tutuglarlar karakolda dava okurlardı gendine.

The Association for Civil Rights in Israel isimli guruluşa göre “İzrail’de Filistin bayra’nın dalgalandırılmasını yasaglayan herhangi bir yasa bulunmamagdadır. Herhangi bir bayra’ın dalgalandırılması bir ifade biçimidir ve ifade özgürlü’ü İzrail Devleti’nde geniş bir koruma altındadır” (The Association for Civil Rights in Israel). Oysa 2026 yılında İzrail Polisi, İzrail ve Filistin bayraglarnın bulundu’u kipa tagdı’ı içün Modiin’li bir gişiyi gözaltına aldı; Filistin bayra’ını kesib çıkardı (Staff 2026). Uluslararası Af Örgütü 2023 yılında, “İzrail’deki kamusal alanlarda Filistin bayraklarnın asılmasına ek kısıtlamalar getiren bir İsrail hükümeti talimatının, vatandaşlıg haggı, ifade özgürlü’ü ve barışcıl toplanma özgürlü’üne yönelig cüretgar bir saldırı oldu’unu belirddi. İzrail’in Ulusal Güvenlig Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından yayınlanan talimad, Filistin bayra’ını “terörizm”in bir sembolü olarak nitelendiriyor ve İzrail polisine kamusal alanlardan bu bayra’ı galdırma talimatı veriyordu” açıglamasını yabdı (Amnesty International 2023).

Kuzey Gıprız Türg Cumhuriyeti Cumhurbaşganları Denktaş, Talat, Eroğlu, Akıncı, Tatar ve Erhürman hebsinın Gıprız Cumhuriyeti yurddaşlı’ı var. KKTC meclisindeki Gıprızlı milletvekillernin Gıprız Cumhuriyeti yurddaşlı’ı var. Böyüne gadar Gıprızlı KKTC’de bakan olan pütün gişilerin Gıprız Cumhuriyeti yurddaşlı’ı var. Hadda Gıprız Cumhuriyeti bayra’ını aşdıgdan soğra insannarmızı tutuglayan Gıprızlı polislerin de Gıprız Cumhuriyeti yurddaşlı’ı var. Gıprız Cumhuriyeti bayra’ı aşdı deye insannarımızı suşlayan Gıprızlı savcıların da Gıprız Cumhuriyeti yurddaşılı’ı var. Bu mahkemelerde yargılanan insannarmızı yargılayan Gıprızlı yargışların da Gıprız Cumhuriyeti yurddaşlı’ı var. Peki yurddaşı oldu’umuz ve sabah agşam Gıprız Cumhuriyeti’ndeki haglarmızı taleb eddiyimiz bu devletin bayra’ının Kuzey Kıbrıs Türg Cumhuriyeti’nde kamusal alanda aşılması neçün bir insan haggı olarag deyerlendirilmez? Neçün bu bayra’ı aşannar tutuglanır ve gendilerne dava okunur? Bu bayra’ı aşmag suşsa Gıprız’ın kuzeyinde, yurddaşlı’ını daşımag neçün suş deyil? Nasıl olur da KKTC’nin en üsd makamları tanımadıgları, bilmedigleri ama yurddaşı oldugları devletin yurddaşlıg haglarnı taleb ederler?

Şimdi galkıb şeher sokaglarında ben bu bayra’ı aşsam, merkez sol partilermiz, şimdiki sendikalarmız, Tufan hocamız, polisin beni tutuglaması durumunda “Gıprız Cumhuryeti yurddaşlarnın gendilerni ifade edme özgürlüyü vardır” açıglamasını yapacag? Bu açıglamayı yapabilirler? Yapamazlarsa neçün yapamazlar?

Gaynag

1-AKEL. 2015. "Kıbrıs bayrağını astıkları için Kıbrıslıtürk çiftin uğradığı kovuşturma konusu Avrupa Komisyonu’nda". https://akel.org.cy/kibris-bayragini-astiklari-icin-kibrisliturk-ciftin-ugradigi-kovusturma-konusu-avrupa-komisyonunda/?lang=tr

2-Amnesty International. 2023. "Israel/OPT: Flag restrictions are the latest attempt to silence Palestinians and reduce their visibility." https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/01/israel-opt-flag-restrictions-are-the-latest-attempt-to-silence-palestinians-and-reduce-their-visibility/

3-Baykur, Gamze. 2015. “Ülkücüler olay çıkardı”. Yenidüzen. https://www.yeniduzen.com/ulkuculer-olay-cikardi-51668h.htm

4-Çiçek, Hüseyin. 2015. "Herkes özgür!". Diyalog Gazetesi. https://www.diyaloggazetesi.com/kibris/herkes-ozgur-h27901.html

5-“Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı asan Başdoğrultmacı'nın tutuklanma anları”. Kıbrıs Postası. 22 Haziran 2013. https://www.kibrispostasi.com/c88-GAZIMAGUSA/n108509-kibris-cumhuriyeti-bayragi-asan-basdogrultmacinin-tutuklanma-anl

6-“Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı astı ve tutuklandı...”. KIBRISPOSTASITV. 22 Haziran 2013. https://www.youtube.com/watch?v=nzdlvOiY4EY

7-Sarro, Şermin. 2011. "Bayrak krizine neden olan Koray Başdoğrultmacı Haber Kıbrıs’a konuştu". Haber Kıbrıs. https://haberkibris.com/f5a92a43-2011_04_10.html

8-Staff, Toı. 2026. “Police detain Modiin man for wearing kippa with Israeli, Palestinian flags, cut out the Palestinian one.” The Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/police-detain-modiin-man-for-wearing-kippa-with-palestinian-flag-cut-it-out/

9-The Association for Civil Rights in Israel. "The Palestinian Flag: Frequently Asked Questions". https://www.english.acri.org.il/post/__429

10-“Yine Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı açtı!.” 2015. Gündem Kıbrıs. https://www.youtube.com/watch?v=0Z9lBXoTSd