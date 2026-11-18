Şiddet nedir?

Veya şiddet uygulamak ne anlama gelir?

-*-*-

Tekme, tokat, küfür, tehdit, hakaret, her türlü aşağılama, dışlama şiddettir!

-*-*-

Fiziksel zarara gerek yok!

-*-*-

Şiddet, psikolojik, ekonomik, sosyal ve son dönemlerin en önemli hatta en yaygın şiddet türü olan dijital yollarla da ortaya çıkabilir…

-*-*-

Yani şiddet, illa ki bir kişiye fiziksel anlamda saldırmak değildir…

Ruh sağlığına, özgürlüğüne ve haklarına zarar veren her türlü davranış da şiddettir!

-*-*-

Ve ne yazık ki tüm geri kalmış yönetimler gibi, bizim ülkemizde de şiddetin çeşitleri çok fazladır!

-*-*-

“Tokat atmak şiddettir” demiştik!

Silah göstermek, silahla, bıçakla, sopayla zarar vermek şiddettir!

-*-*-

Küfretmek, hakaret etmek ve aşağılamak da şiddettir!

-*-*-

Sebepli – sebepsiz sürekli eleştirmek de şiddettir!

-*-*-

Korkutmak ve baskı kurmaya çalışmak, bir kişiyi değersiz hissettirmeye çalışmak şiddettir!

-*-*-

En fazla görünen kadına şiddet midir?

Yoksa en fazla tartışılan mıdır?

Olabilir!

-*-*-

Mesela kadının çalışmasına eşin engel olması, babanın engel olması şiddettir!

-*-*-

Kadının harcamalarını sürekli kontrol etmek, kendi parasını kullanmasına müdahale etmek, parasını kullanmasına izin vermemek, cinsel tacizi geçtim, mesela istenmeyen cinsel davranışlara zorlamak da şiddettir!

-*-*-

Toplum baskısı çoğu zaman şiddetin açığa çıkmasına engel olur ki, işte o baskı da bir çeşit şiddettir!

-*-*-

Bizde yine çok yaygın bir şiddet türü de mesela mobbingdir…

Yani iş yerinde psikolojik şiddet uygulamak!

-*-*-

Bir çalışana iş ortamında sistematik biçimde uygulanan psikolojik baskıdan tutun, o kişiyi sürekli küçük düşürmeye çalışmak, iş arkadaşlarının yanında aşağılamak, bilerek görev vermemek veya aşırı iş yüklemek, tehdit ve yıldırma davranışlarında bulunmak mobbingdir!

-*-*-

Şiddet türleri sınırsızdır! Daha da sayabiliriz!

-*-*-

BRTK’da geçtiğimiz gün basına, polise, gazetecilik örgütlerine de yansıyan bir şiddet iddiası olayı yaşandı!

-*-*-

BRTK’da ilk mi?

Ülkede ilk mi?

Değil!

Polisin de hükümetin ilgili birimlerinin de olayı en şeffaf şekliyle ortaya çıkarması gerekir…

-*-*-

Hatta “fiziki şiddet” uyguladığı iddia edilen “amirin”, soruşturma bitene kadar “dinlendirilmesi” bence kaçınılmazdır!

-*-*-

Ve son dönemlerin en ciddi ya da en moda şiddet konusuna da değinmek lazım…

-*-*-



Geçtiğimiz gün TDP Lefkoşa Milletvekili adayı Deniz Birinci ile televizyon programı sırasında bu konuyu konuştuk…

Dijital şiddet!

-*-*-

Deniz Birinci, son dönemlerin en yaygın şiddet yönteminin bu olduğuna dikkat çekti!

-*-*-

Bence polis yetersiz!

Bu yetersizlik polisin beceriksizliğinden kaynaklanmıyor; sadece dijital şiddetle ilgilenmek ve işlenen suçları yargıya havale etmek için polisin onlarca kişilik bir özel ekibinin olması gerekiyor!

Suç sayısı o kadar yüksek ki!

-*-*-

İnternet, sosyal medya ve teknolojik araçlar üzerinden gerçekleştirilen şiddette çok ciddi artış yaşanıyor…

-*-*-

Ve insanlar bunu rahatlıkla, aleni yapabiliyor!

-*-*-

Bir yorum yazıyorsunuz hatta bir meyhane fotoğrafı yayınlayıp, arkadaşlarınızla şakalaşıyorsunuz, size olmadık küfürler, eleştiriler döşeniyor!

-*-*-

Siber zorbalık boyutu inanılmazdır!

Telefonlarımız dinleniyor bence, ki bu da devletin uyguladığı şiddet türlerindendir!

İnternetten tehdit ve taciz yağdırılıyor!

İnsanların kişisel hesapları ele geçiriliyor!

-*-*-

Haaaa ben kaşarlandım!

Kimseye – özellikle de tehdit ve aşağılamalara cevap vermiyorum ama bazen de “ hakaret ve taciz bir yere kadar be gardaş” dediğim oluyor…

-*-*-

Günlük yazılarımı Facebook, X gibi sosyal medya platformlarından da paylaşıyorum ve hemen her gün yazdıklarımı beğenmeyenlerin tacizine uğrayabiliyorum…

-*-*-

Karşı görüş falan yok!

Doğrudan taciz, aşağılama, hatta hakaret!

-*-*-

Evet yukarıda da dediğimiz gibi, en moda - en yaygın şiddet türümüz “dijital şiddet”…

-*-*-

Bir kişiye internet üzerinden “hakaret etmek, küçük düşürmek veya alay etmek” suçtur…

-*-*-

Bir kişinin sosyal medya hesaplarına sürekli hakaret içerikli yorumlar yazılması da suçtur…

-*-*-

Sahte hesap açarak bir kişinin itibarının zedelenmesi için uğraşmak suçtur…

-*-*-

Dijital şiddet de gerçek bir şiddet türüdür. Fiziksel temas olmadan da kişiye ciddi zarar verebilir. Hiç kimsenin dijital ortamda başka bir insanı tehdit etme, aşağılama, takip etme veya kontrol etme hakkı yoktur…

-*-*-

Seçime üç – beş gün kaldı; şu anda en çok dijital şiddete maruz kalanlardan birinin “başbakanlık koltuğunda oturduğu” da bir gerçekken, lütfen tüm siyasi partilerin bu konudaki görüşlerini bilmek istiyorum…

-*-*-

Derhal BTHK ile polisin iş birliğinde konuya el atılması “kaçınılmaz” olmalıdır!

Korkmalı mıyız?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü televizyonu ve internet sitesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

-*-*-

Soruşturma kapsamında Sözcü TV ve sozcu.com.tr'nin bağlı bulunduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ 17 Kasım'da TMSF'ye devredildi.

-*-*-

Aralarında kanal yöneticilerinin de bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

-*-*-

BBC Türkçe yazdı; “… TMSF'nin ‘Kayyum olunan şirketler’ veritabanına kayıtlı bin 340'tan fazla şirket bulunuyor”.

-*-*-

Bu listede doğrudan medya kuruluşu sahibi olan, yayın lisansı bulunduran veya basım-yayın prodüksiyon faaliyeti yürüten 40'ı aşkın ayrı tüzel kişilik, bir başka deyişle anonim veya limited şirketi var.

-*-*-

Bu şirketler arasında güncel TV veya dijital medya gruplarının sahibi olan 20'den fazla şirketin yanı sıra yine 20'nin üzerinde radyo-televizyon, prodüksiyon, haber dağıtım ve basım-yayın şirketi de var.

-*-*-

Reuters ve Associated Press Sözcü televizyonuna kayyum atanması olayını Türkiye'de bağımsız ve muhalif medya üzerindeki baskı tartışmalarının bir parçası olarak değerlendirdi.

-*-*-

Yazık!

Üzücü!

Ve ürkütücü!

-*-*-

Neden ürkütücü?

Her an bu olaylar buraya da yansıyabilir!

-*-*-

“Olmaz” demeyin sakın!