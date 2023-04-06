‘GERİLİM’ TIRMANIYOR!

Ertuğrul SENOVA

UBP-YDP-DP Hükümeti’nin, ‘AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacak’ Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ısrarı, elektrikteki gerilimi daha da arttırıyor. Hükümet bugün, söz konusu tasarıyı, “olağanüstü” gündemle toplanacak Meclisten oy çokluğuyla geçirmeyi hedefliyor.

Öte yandan EL-SEN ise karanlık günlere işaret ediyor. KTAMS’tan TIP-İŞ’e kadar tüm sendikaların ve muhalefetin desteğini arkasına alan EL-SEN bugün yasa tasarısının onaylanması halinde “Dönüşü olmayan bir yola” girileceğini açıkladı. Gün boyu Meclis önünde olacak sendika, görüşme taleplerinin yerine getirilmemesi ve yasa tasarısının onaylanması halinde, aktif olarak yürütülen arıza tamir işlemlerinin durdurulacağını duyurdu.

Ana muhalefet ise hem Mecliste, hem de sokakta söz konusu yasa tasarısına karşı mücadele etme kararı aldı. YENİDÜZEN’e konuşan CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Bu sorun sadece EL-SEN’e ait değil. Gün, ‘sen – ben’ günü değil. Toplumun tüm örgütlerinin birbirini desteklemesi çok önemli” dedi.

“Toplumun tüm örgütlerinin birbirini desteklemesi çok önemli” diyen Akansoy, “Biz de CTP olarak bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Kolay bir sorumluluğumuz yok, bunun bilincindeyiz. Bugün hem mecliste hem de sokakta olacağız. Bu konu sadece EL-SEN’in konusu değil, tüm toplumun konusudur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan koalisyon ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, söz konusu tasarıdan geri adım atma niyetinde olmadıklarını belirtti, AKSA ile sözleşme kapsamında yapılacak pazarlık için bu yasa aracılığıyla yetki alabileceklerini söyledi.

AKSA’ya, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSOE) konusunda zaman tanıyacaklarını, eğer olumlu bir gelişme yaşanmazsa, AKSA ile görüşmeleri durduracaklarını söyleyen Arıklı, “Böylesi bir durumda gaz formülünü gündeme getireceğiz. Ama bunlar sonraki aşama. Bizim, 2009’da imzalanan sözleşme gereği, sözleşmenin bitmesine 18 ay kala görüşmelere başlamamız gerek. Bunun için de yetkiye ihtiyacımız var. Yetki de yasada” şeklinde konuştu.

Arıklı, Biz iyi niyetli bir çalışma ortaya koymaya çalışıyoruz. Derdimizi anlatamadığımız için sendikalar, sivil toplum örgütleri ve muhalefet buna karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

EL-SEN Başkanı Cesurer:

“Yasa geçerse, dönüşü olmayan bir yola gireceğiz; arızaları tamir etmeyeceğiz”

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, tasarının bugünkü “olağanüstü” genel kurulda onaylanması halinde “bir sürpriz yapıp, dönüşü olmayan bir yola gireceklerini” söyledi.

“Geri adım atmazsanız, arıza tamir işlemlerini durduracağız”

CTP Genel Sekreteri Akansoy:

“CTP olarak bugün hem Meclis’te hem de sokakta olacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın AKSA’ya peşkeş çekmek amaçlı düzenlendiğini bildiklerini ifade ederek, bu sorunun sadece EL-SEN’e ait olmadığını, tüm toplumu ilgilendirdiğini belirtti, “CTP olarak bugün hem Mecliste hem de sokakta olacağız” dedi.

“2019 yılından bu yana KIB-TEK’i batırmaya yönelik oldukça bilinçli hamleler yapılıyor”

Elektriğin, günlük hayatı olduğu kadar üretimi ve dolayısıyla ihracatı da etkileyen çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Akansoy, “CTP olarak en temelde yurttaşın ucuz ve sürdürülebilir enerji arzına sahip olacakları bir düzenlemeden yanayız” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının, elektrikle ilgili vanaları elinde tutması gerektiğini söyleyen Akansoy, KIB-TEK’in üretim anlamında güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

CTP’nin iktidara geldiği son döneminde, yeni santral için uluslar arası ihaleye çıktığını ama hükümetten ayrıldıkları için ihalenin tamamlanamadığını belirten Akansoy, 2019 yılından sonra KIB-TEK ile ilgili oldukça tartışmalı süreçlerin yaşandığını belirtti.

“2019 yılından bu yana KIB-TEK’i batırmaya yönelik oldukça bilinçli hamleler yapılıyor, KIB-TEK özelleştirilmek isteniyor” diyen Akansoy, gelinen noktada KIB-TEK’in AKSA’ya peşkeş çekilmesi için bir yasa tasarısı hazırlandığını kaydetti.

“Mesele, AKSA meselesinin önündedir”

“Bu konuda; gerek Mecliste, gerek sokakta sözümüzü söylemeye devam edeceğiz” diyen Akansoy, “Bugün Meclis içinde milletvekili arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeleri ayrıntılı şekilde yapacak. CTP’liler de yapılacak eylemde yer alacak” dedi.

“Mesele, AKSA meselesinin önündedir” diyen Akansoy, “Bu memlekette hayatın her alanına müdahale söz konusudur. Olay aslında bir sosyal mühendislik meselesidir. Bize düşen görev bu saldırı karşısında gerekeli direnci göstermektir” ifadelerini kullandı.

“Gün, ‘sen – ben’ günü değildir”

CTP’nin, toplumu daha iyiye doğru yönetebilmek adına alternatifler ortaya koymak için çalıştığını söyleyen Akansoy, “Bugün yapılması gereken, tüm demokratik güçlerin bu topluma dayatılmaya çalışılan yasaya karşı ortak mücadele etmesi. Gün ‘sen – ben’ günü değil. Toplumun tüm örgütlerinin birbirini desteklemesi çok önemli” şeklinde konuştu.

Akansoy, “Biz de CTP olarak bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Kolay bir sorumluluğumuz yok, bunun bilincindeyiz. Bugün hem mecliste hem de sokakta olacağız. Bu konu sadece EL-SEN’in konusu değil, tüm toplumun konusudur” ifadelerini kullandı.

Hükümet ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Pazarlık masasına oturmak için bu yasa aracılığıyla yetki almamız gerek”

3’lü koalisyonun ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, Hükümetin söz konusu tasarıdan geri adım atma niyetinde olmadığını belirtti, AKSA ile sözleşme kapsamında yapılacak pazarlık için bu yasa aracılığıyla yetki alabileceklerini söyledi.

“Burada sendikayı doğrudan ilgilendiren bir şey olduğunu sanmıyorum”

“Burada sendikayı doğrudan ilgilendiren bir şey olduğunu sanmıyorum” diyen Arıklı, “Bizim derdimiz yaz ayarlında artacak pik değerinin tedbirini almak. Ya karanlıkta kalacağız ya da güneyden pahalı elektrik alacağız. Birinci görüşme konumuz bu. AKSA ile görüşülecek ikinci konu, Gürcistan’a, Kuzey Irak’a götürdüğünüz gibi KKTC’ye de kablo ile elektrik getirecek misiniz? Kira çok yükselmeye başladı, kirayı aşağıya indirecek misiniz? Mevcut santrallere filtre takacak mısınız? Bunları konuşmak için masaya oturmak istiyoruz. Masaya otururken yetkimizin olması lazım. Bu yasa bize yetki verecek” dedi.

“ENTSOE konusunda AKSA’ya zaman tanıyacağız, olumlu bir gelişme olmazsa görüşmeleri durduracağız”

AKSA’ya, Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSOE) konusunda zaman tanıyacaklarını, eğer olumlu bir gelişme yaşanmazsa, AKSA ile görüşmeleri durduracaklarını söyleyen Arıklı, “Böylesi bir durumda gaz formülünü gündeme getireceğiz. Ama bunlar sonraki aşama. Bizim, 2009’da imzalanan sözleşme gereği, sözleşmenin bitmesine 18 ay kala görüşmelere başlamamız gerek. Bunun için de yetkiye ihtiyacımız var. Yetki de yasada” şeklinde konuştu.

“Derdimizi anlatamadığımız için karşı çıkıyorlar”

“AKSA ile anlaşamazsak 3 yıllığına uzatıp diğer alternatifleri gündemimize alacağız” diyen Arıklı, “Biz sanki AKSA ile anlaşmışız, sözleşmeyi imzalıyoruz da bu yüzden yasada değişiklik istiyoruz gibi anlaşılıyor. Biz iyi niyetli bir çalışma ortaya koymaya çalışıyoruz. Derdimizi anlatamadığımız için sendikalar, sivil toplum örgütleri ve muhalefet buna karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

4 örgütten ortak çağrı:

“Bir an önce enerji üst kurulunun oluşması için paydaşları toplantıya çağırın”

Öte yandan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) hükümete toplantı çağrısında bulundu.

4 örgüt, KIB-TEK’in iç dinamiklerden ve yerli sermayeden oluşan bir özel kamu ortaklığı yaratarak, ölçülü bir biçimde siyasetle ilişkili, özerk ve milli bir kurum olarak devamlılığının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Toplumun bugün karşı karşıya kaldığı durumun sürdürülebilir yapının oluşturulamamasından kaynaklandığını ifade eden örgütler, mevcudun devamı halinde benzer olumsuzlukların yaşanmaya devam edeceğini belirtti.

4 örgüt, bu bağlamda bir an önce enerji üst kurulunun kurulması için hükümetin paydaşlarla bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin (KITOB) basın açıklaması şöyle:

“Toplum olarak yine bir dönemecin eşiğindeyiz. KKTC olarak kurulduğumuz günden günümüze değin el yordamıyla günü kurtarmaya yönelik yapılmış olan siyasetlerin neticesinde gelinen noktada yeni bir oldu bitti yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Sanayimiz, turizmimiz başta olmak üzere ekonominin tüm unsurlarının etkilendiği elektrik konusunda yine günü kurtarmaya yönelik yapılmaya çalışılan bir dayatmanın sebep olduğu bir tartışmanın içerisindeyiz. ‘Başka çaremiz yok aksi halde elektriksiz kalacağız’ yaklaşımı ile ileride çok daha ağır bedeller ödememize neden olacak bir yaklaşımla bir değerimiz daha elden gitmek üzere. Tıpkı Ercan Havaalanı’nda olduğu gibi. Şimdi de üretimin can damarı olan elektriğin üretiminde benzer bir durumla karşı karşıyayız. Evet bir çözüm bulunmazsa önümüzdeki yaz dönemi işletmelerimiz elektrik hususunda inanılmaz sıkıntılar yaşayacaklar. Ancak yapılması planlanan çözüm şekli ise günü kurtarmakla sorunu ötelemenin dışında başka bir şey getirmeyeceği gibi ileride katlanarak karşımıza çıkacağı aşikardır. Kıb-Tek’in bugünkü mevcut durumunun sürdürülemez olduğu açıkça ortada. Mevcut durumu kabul etmek hem toplumsal hem de ekonomik akla aykırı. Ancak karşı karşıya kaldığımız çaresizlik ürünü olan çözüm şekli ise mevcut durumdan daha da kötü. Doğru çıkış yolunu bulmak ve sürdürülebilir enerji politikalarını üretebilmek için geç kalınmadan nitelikli insan kaynaklarından oluşan enerji üst kurulunu oluşturulmalıdır. Kıb-Tek’in iç dinamiklerden ve yerli sermayeden oluşan bir özel kamu ortaklığı yaratarak, ölçülü bir biçimde siyasetle ilişkili, özerk ve milli bir kurum olarak devamlılığını sağlamamız lazım. Unutmamamız lazım ki bugün karşı karşıya kaldığımız durum sürdürülebilir yapıyı oluşturamamış olmamızdan kaynaklanmaktadır ve bu yapıyı oluşturamadığımız sürece benzer olumsuzlukları yaşamaya devam edeceğimiz iyi bilinmelidir. Hükümete çağrımızdır! Toplumda infiale sebep olan bu yaklaşıma derhal son verin ve bir an önce enerji üst kurulunun oluşması için paydaşları toplantıya çağırın.”