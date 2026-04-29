Gençlerin kent yaşamına ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımı sağlanacak

Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Gençlik Meclisi Platformu arasında gençlerin kent yaşamına ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, gençlik dernekleri ve okul konseylerinden oluşan Gazimağusa Gençlik Meclisi Platformu, imzalanan sözleşme kapsamında şehir genelinde gerçekleştirilecek gençlik faaliyetlerinin koordinasyonunda aktif rol üstlenecek.

İş birliği ile Mağusa’da yaşayan gençlerin sosyal, kültürel ve katılımcı projelerde daha görünür, daha üretken ve daha etkin şekilde yer alması hedefleniyor. Bu kapsamda kentteki tüm gençlere ulaşılması, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerinin doğrudan tespit edilmesi ve karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm odaklı çalışmalar geliştirilmesi amaçlanıyor.

Gazimağusa Belediyesi ile Gençlik Meclisi Platformu arasındaki iş birliği, farklı gençlik yapıları arasında koordinasyon oluştururken, kentte genç odaklı projelerin artırılmasına da katkı sağlayacak. Gençlerin fikirlerinin yerel yönetim süreçlerine dahil edilmesiyle, daha kapsayıcı, katılımcı ve sürdürülebilir bir kent yönetimi anlayışının güçlendirilmesi öngörülüyor.

Platform, fikir üretmek, proje geliştirmek ve Gazimağusa’nın sosyal yaşamına katkı sunmak isteyen tüm gençleri sürece dahil olmaya çağırdı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de aktif paydaşları olduğu anlayışıyla, gençlerin enerjisini, fikirlerini ve üretkenliğini kent yaşamına daha güçlü şekilde yansıtacak çalışmaları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.