Genç nesil göç etmekten başka çare göremiyor… “Bu ülke hayallerimizi sınırlıyor”

Derya ULUBATLI

Ekonomik yıkım, politik karmaşa ve salgının yol açtığı olumsuzluklar ülkeyi bir ‘çöküşe’ sürüklerken, gelinen noktadan geleceğe kaygıyla bakan gençler YENİDÜZEN’e konuştu, “Bu ülke hayallerimizi sınırlıyor” dedi.

Hızla değer kaybeden Türk Lirası ve düşen alım gücü adanın kuzeyinde geçimin günden güne zorlaşmasına yol açtı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan 2020 yılına ait bir raporda her üç gençten birinin işsiz olduğu dikkat çekerken, toplumun önemli bir kesiminin de çalışmak için yurtdışını ya da adanın güneyini tercih ettiği görüldü.

Hal böyleyken, ortaokul ve lise çağındaki gençlerin bu ülkeyle ilgili gelecek planları da merak konusu oldu. YENİDÜZEN’e konuşan gençlerin büyük bölümü bu ülkede artık bir gelecek göremediklerini ve adanın kendilerini hem maddi hem de manevi olarak sınırlandırdığını söyledi. Yüksek hedefleri ve idealleri olan kişilerin Kıbrıs’tan çıkması gerektiğini savunan gençler, “Burada bir gelecek kurmak neredeyse imkansız hale geldi” ifadelerini kullandı. Mevcut şartlarda gitmenin kaçınılmaz olduğunu belirten öğrencilerden bazıları ise, yurtdışında yaşadıktan bir süre sonra dönüp, adada bir şeylerin değişmesi için mücadele edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Deniz Ege Kasapoğlu: “Bu ülkede bir geleceğimiz olacağına inanmıyorum”

“Kıbrıs’ta da Türkiye’de de artık bir geleceğimiz olabileceğine inanmıyorum. Bu ülkeler artık gelirin oldukça düşük olduğu ve ekonominin sürekli kötüye gittiği ülkelerdir. Kıbrıs’ta da ekonominin çöktüğünü söyleyebiliriz. Bundan sonra da iyiye gideceğine dair çok bir umudum yok. O yüzden yurtdışında, Avrupa ya da Amerika gibi daha gelişmiş yerlerde bizim için daha fazla iş şansı olabileceğine inanıyorum. Mesela ben Norveç’e gitmek istiyorum ve orada hem Kıbrıs’a hem de Türkiye’ye göre çok daha iyi bir gelirim, çok daha iyi yaşam şartlarım olacağına yüzde yüz eminim. Artık burada yaşanmıyor”.

Eylül Oğurlu: “Hedefleriniz yüksekse Kıbrıs sınırlı kalıyor…”

“Kıbrıs’ı seviyorum, burada belli bir yere kadar para kazanabileceğimizi de düşünüyorum ama eğer hedefleriniz daha yüksekse, daha iyi yerlere gelmek istiyorsanız Kıbrıs bunun için biraz sınırlı kalıyor. Bu yüzden benim hedefim yurtdışı. Zaten bu ülkede benim çalışmak istediğim alanda bir gelecek yok. Ben müzisyen olmak istiyorum ve Kıbrıs bununla ilgili şartları pek sağlayamıyor. Bu yüzden hedefimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Tabii ki Kıbrıs’ta da bir şeyler yapılabilir ancak yurtdışı her şekilde daha mantıklı duruyor”.

Peri Kuran: “Hayallerim çoğunlukla yurtdışına yönelik”

“Ülkenin ekonomik durumu şu an için çok kötü ve bu durum bizim geleceğimizi de tehlikeye sokuyor. Eğer böyle giderse şahsen ben Kıbrıs’ta yaşamayı düşünmüyorum. Hem okumak hem de yaşamak için çoğunlukla yurtdışı hayalleri kuruyorum. Ayrıca yurtdışında yapacağım işe de daha çok değer verileceğini düşünüyorum. Mutlaka Kıbrıs’ı ve buradaki insanları da özleyeceğim ama benim düşüncem bu ülkenin her anlamda daha kötüye gideceği yönündedir”.

Elvin Oral: “Hayallerimi burada gerçekleştirmemin imkanı yok”

“İleride mutlaka yurtdışında okumak ve yaşamak istiyorum çünkü gerçekleştirmek istediğim hayallerimi burada yapmamın imkanı yok. Zaten yapmak istediğim mesleğin de burada bir karşılığı yok. Hayal ettiğim geleceği ancak yurtdışında kurabileceğime inanıyorum o yüzden Kıbrıs’ta kalmayı hiçbir şekilde düşünmüyorum”.

Havvanaz İşlek: “İngiltere’ye gitmek istiyorum, Kıbrıs her yönden çok sınırlı”

“Ekonomi çok kötü. Ben son baktığımda 1 pound 16 TL olmuştu, benim bir günlük harçlığım zaten 20 TL. Buradaki paranın artık değeri kalmadı. Benim anne tarafımın neredeyse hepsi İngiltere’de yaşıyor. Ben de okulumu bitirince onların yanına gitmeyi planlıyorum. Buradan gidince ailemi özleyeceğim kesin ama Kıbrıs’ı özler miyim bilmiyorum. Zaten burası çok küçük, yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Kıbrıs bizi kısıtlıyor. Yurtdışında kariyer anlamında yapabileceğimiz daha çok şey var, önümüzde daha fazla seçenek var. Bu yüzden şimdiden çalışıyoruz, çabalıyoruz ve hedef olarak kendimize yurtdışını koyuyoruz”.

Dila Şen: “En mantıklısı yurtdışı gibi duruyor”

“Ben yurtdışına gidip okumak, biraz orada çalışıp para kazanmak ve sonrasında bu ülkeye geri dönmek istiyorum. Bana şimdilik en mantıklısı bu gibi görünüyor çünkü bu ülkede para kazanmak artık çok zor. Yurtdışında kazanacağımız parayla buraya dönersek burada çok daha rahat yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Belki yine burada da para kazanırız ancak kazandığımız paranın bir değeri olmaz”.

İlayda Özpaşa: “Eğitim için gitmek istiyorum ama sonra dönüp değiştirmeye çalışmalıyız”

“Aslında yurtdışına gitmek yerine Kıbrıs’ta kalıp ülkemizi ileriye götürebilmek istiyoruz ama şu an ülkenin içinde bulunduğu durum bize bu imkanları çok fazla vermiyor. Şu an hem ekonomik açıdan hem de yönetim açısından Kıbrıs’ta yaşamak biraz zor. Yurtdışına gitmek para anlamında daha iyi miktarlar kazanmamızı sağlayabilir. Eğer buradaki yöneticiler değişir ve yönetim bir şekilde daha iyiye giderse belki burada tutunmak daha kolay olabilir ama her açıdan ikide kalıyoruz. Kalmak zor ama bir yandan da kalıp bir şeyleri değiştirmek için uğraşmalıyız diye de düşünüyorum. Yurtdışında eğitim alıp yine Kıbrıs’a dönmek, buraya faydalı olabilmek istiyorum”.

Yusuf Asildağ: “Kıbrıs’ı seviyorum ama ülke ne yazık ki çökmüş durumda”

“Kıbrıs’ı çok seviyorum ama ülke bu aralar ne yazık ki çökmüş durumda. Bu ülkede yaşamak için artık bir motivasyon bulamıyoruz. Artık sıkıldık. Burada bizim için bir gelecek olduğunu, burada yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. Bu yüzden gelecek planlarım arasında yurtdışı var. Üniversite dönemi geldiğinde ilk işim yurtdışına gitmek olacak”.

Erkan Tanil: “Bu ülkede gelecek kurmak imkansız”

“Artık kesinlikle Kıbrıs’ta kalınabileceğini düşünmüyorum. Doların sürekli yükselmesiyle

ekonominin geldiği bu durumda, bu ülkede bir gelecek kurmamızın artık imkansız olduğuna inanıyorum. Benim tek bir hayalim var o da Amerika’ya gidip istediğim okulda okumak ve geleceğimi orada kurmak çünkü okul anlamında da burada kalabileceğimi düşünmüyorum. İleride de buraya tekrar dönmeyi düşünmüyorum. Bence Kıbrıs’ın artık bir geleceği yok”.

Rümeysa Kurt: “Artık bu ülke çok değişti”

“İleride psikoloji üzerine bir şeyler okumak istiyorum ve çoğu arkadaşım gibi ben de bu ülkede kalmak istemiyorum. Yurtdışına gidip orada bir eğitim alarak, dilimi geliştirerek ve biraz da para kazanarak ülkeme dönmeyi tabii ki isterim ama burada bir gelecek planı kuramıyorum. Artık bu ülkede her şey çok değişti. Ben kültür anlamında da yurtdışında daha çok gelişebileceğimize inanıyorum. Bu yüzden kesinlikle bu ülkede kalmayacağım”.