Gemikonağı'nda yol çöktü: Polis sürücüleri uyardı
Polis, Gemikonağı Ecevit Caddesi’nde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yapılan açıklamaya göre, Bağlıköy Kavşağı’nın yaklaşık 100 metre gerisinde, yolun deniz tarafında çökme oluştu.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica edildi.
