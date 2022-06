Geleneksel ödüllerde oylama sürüyor

YENİDÜZEN Gazetesi 24. Yılın Spor Ödülleri’nde oylama işlemi geçtiğimiz Cumartesi günü başladı. Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde yer alan 25 isim arasında kategorilerinde birincileri yine her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız belirleyecek. Üç ay sürecek oylama işleminde desteklediğiniz adaylara gerek her gün gazetemizde yayınlanan kuponlarla, gerekse SMS oylaması ile destek olabilirsiniz.

Nasıl oy kullanırım?

Yenidüzen Yılın Spor Ödülleri’nde desteklediğini aday için gerek gazetede yayınlanacak olan kuponlarla, gerekse Kısa Mesaj (SMS) ile oy verebileceksiniz. Cumartesi günü başlayan ve üç ay sürecek oylama 18 Eylül 2022 Pazar günü tamamlanacak.

Gazetede her gün 28. sayfada yayınlanan olan kuponlar üzerinde yer alan beş kategori içerisinde en az 1, en fazla 5 kategoride, her kategoride tek isime gelecek şekilde oy kullanabileceksiniz. Tamamı boş gönderilecek olan kuponlar ise geçersiz sayılacak. Biriktirdiğiniz kuponları Yenidüzen Gazetesi’ne ulaştırarak oylama işlemini tamamlayacaksınız. Oylama tamamlandıktan sonra da verilecek süre ile kuponlarınızı bize ulaştırabileceksiniz.

SMS oylaması

SMS oylamasında ise her aday için belirlenen numarayı her iki operatör için 4353’e kısa mesaj atarak oy kullanabileceksiniz. (Her bir oy 10 TL 27 SMS bedeli) Adaylar ve aday numaraları şöyle:

YILIN SPORCUSU ADAYLARI

101 Remzi Betmezoğlu (Futbol)

102 Mustafa Alnar (Bilardo)

103 Buse Savaşkan (Atletizm)

104 Zeeb Choudhry (Hentbol)

105 Aysu Manecioğlu (Hentbol)

YILIN ANTRENÖRÜ ADAYLARI

106 Ali Oraloğlu (Futbol)

107 Ayşe Günerman Özılgaz (Basketbol)

108 Turgut Karamanoğlu (Hentbol)

109 Tarkan Kayaş (Hentbol)

110 Celel Keleş (Atletizm)

YILIN YÖNETİCİSİ ADAYLARI

111 Koral Bozkurt (Futbol)

112 Ceran Tunalı (Futbol)

113 Hasan Sapsızoğlu (Cimnastik)

114 Simay Kanan (Futbol)

115 Fırat Deniz (Badminton)

YILIN GENÇ YETENEĞİ ADAYLARI

116 Baran Derin (Futbol)

117 Bekir D. Esendağlı (Tenis)

118 Taygun A. Özcihan (Atletizm)

119 Merve Şengün (Voleybol)

120 Deniz Bender (Yüzme)

YILIN HAKEMİ ADAYLARI

121 Evren Karademir (Futbol)

122 Derviş Çapıner (Voleybol)

123 Bahar Karaman (Basketbol)

124 Mehmet Ünalmış (Hentbol)

125 Fehim Dayı (Futbol)