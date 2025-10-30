Geleceğin öğretmenleri, yaratıcılık ve yenilik için buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, öğrencilerine, fakülte yaşamında söz sahibi olabilecekleri bir platform sunan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de ilk kez düzenlenen “Sor, Paylaş, Dinle: Dekan ile Buluşma” programı, öğrencilerin fikirlerini, önerilerini ve deneyimlerini doğrudan dile getirebilecekleri samimi ve etkileşimli bir ortam sundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, eğitim programları, fakülte olanakları, kişisel gelişim fırsatları ve mesleki hedeflerle ilgili sorularını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl’a yöneltti. Yapıcı bir diyalog ortamı oluşturan etkinlik, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine ve akademik süreçleri daha iyi anlamalarına olanak sağladı.

“Sanat Titreşimleri” ile doğa ve melodi buluştu...

Büyük Kütüphane’deki buluşmanın ardından, öğrenciler ve akademisyenler Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan göletin önünde düzenlenen müzik dinletisinde buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Sanat Titreşimleri” dinletisinde Eliz Hastunç’un şarkılarına gitar ile Emre Anbar eşlik etti. ve solist sahne alarak unutulmaz bir performans sergiledi. Katılımcılar, doğanın sessizliği ve müziğin ritmiyle bütünleşen bir gün geçirerek ruhsal ve kültürel açıdan zenginleşti.

"Geleceğin öğretmenleri yaratıcı ve yenilikçi olmalı"

“Sor, Paylaş, Dinle: Dekan ile Buluşma” programında öğretmen adaylarına seslenen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, “Çocuklara daha çok dokunun, değişiklik yaratın, iz bırakın. Farklı olun, yaratıcı olun” önerilerinde bulundu. Prof. Dr. Akçıl, teknolojik gelişmelere uyum sağlamanın gerekliliğini de vurguladı. Prof. Dr. Akçıl, “Öğretmen ve teknoloji artık iç içe; yapay zeka öğretmenin yerini alamaz, öğretmen bu teknolojiyi yönetecek ve kullanacak. Tebeşir ve kara tahta yerini beyaz tahta ve keçeli kaleme bıraktı; yıllar içinde bunlar da teknolojiye dönüşecek” dedi.

Öğretmenleri bekleyen yeniliklerin de altını çizen Prof. Dr. Akçıl, “Öğretmenler artık sadece bilgi aktaran değil, öğrencilerin yaratıcılığını ve girişimci ruhunu ortaya çıkaran rehberler olacak. Bu değişimi benimseyen eğitimciler, hem öğrencilerinin hem de toplumun geleceğine yön verecek” ifadelerini kullandı.