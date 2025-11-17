“Geçiş kapıları, Imagine Programı ve AB uyum çalışmaları yeniden başlatılmalı”

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta “asıl olanın” siyasi eşitliğe dayalı çözüm, iki toplumun güven içinde yaşayacağı bir düzen ve adanın bütününün uluslararası hukuk içinde yerini alması olduğunu vurguladı.

Mevcut koşullarda federal çözüme giden yolun kısa olmadığına dikkat çeken Akıncı, buna rağmen kapsamlı çözüm hedefini koruyarak atılabilecek somut ve kısa vadeli adımlar bulunduğunu belirtti.

Akıncı’nın ilk vurgusu, geçiş noktalarındaki yoğunlukların giderilmesi oldu. Geçiş kapılarında yaşanan izdihamların azaltılması ve yeni geçiş noktalarının açılmasının “olumlu bir başlangıç” olacağını ifade eden Akıncı, bunun iki toplum arasındaki günlük ilişkiyi de güçlendireceğini söyledi.

Açıklamasında eğitim alanındaki duraksamalara da değinen Akıncı, Tatar döneminde durdurulan Eğitim Teknik Komitesi’nin Imagine Barış Eğitimi Programı’nın yeniden başlatılmasının önemine işaret etti. 2015-2020 yılları arasında 6 binden fazla öğrencinin ve 700’den fazla öğretmenin programa katıldığına işaret eden Akıncı, “Bu adada barış ve huzur içinde bir gelecek kuracaksak bunu ancak eğitim ile sağlayabiliriz” dedi.

Akıncı’nın işaret ettiği bir diğer başlık ise AB uyum çalışmalarına yönelik oluşturulan Adhoc Komitesi oldu. Rum yönetiminin durdurduğu bu sürecin, 2015-2020 yılları arasında AB uzmanlarının kurumlarla birlikte çalıştığı verimli bir dönem yarattığını hatırlatan Akıncı, uyum faaliyetlerinin yeniden başlatılmasının yalnızca Kıbrıslı Türkler için değil, “adımızın geleceği açısından da büyük önem taşıdığını” ifade etti.

Akıncı, tüm bu adımların siyasi çözüme giden yolu kısaltacağı ve iki toplum arasındaki güven ortamını güçlendireceği görüşünü paylaştı